În imagini: Într-o suburbie din Melbourne, Australia, românii ortodocși și-au construit o nouă biserică

Preasfințitul Părinte Mihail, Episcopul Australiei și Noii Zeelande, a sfințit duminică noua biserică a comunității ortodoxe românești din Narre Warren North – Dandenong, o suburbie situată la aproximativ 40 de kilometri sud-est de Melbourne, Capitala Australiei.

Ierarhul românilor din Australia și Noua Zeelandă l-a avut alături în slujire pe Preasfințitul Părinte Andrei de Cleveland, Episcop vicar al Episcopiei Ortodoxe Române din cadrul Bisericii Ortodoxe din America (OCA).

Prima capelă a fost amenajată în perioada 2010-2013, dar în 2015 comunitatea a decis construirea unei biserici noi, cu spațiu adecvat.

Piatra de temelie a noii biserici a fost sfințită de Părintele Episcop Mihail în 2018, cu prilejul aniversării a 10 ani de funcționare a parohiei.

La începutul anului 2019, a fost turnată fundația bisericii, apoi au fost înălțate zidurile din panouri de ciment și a fost construit acoperișul cu turla bisericii.

După încheierea pandemiei, lucrările au continuat până în anul 2024, când s-a primit Certificatul de folosință a noului spațiu bisericesc.

În cursul anului 2025, au fost finalizate lucrările interioare, amenajarea iconostasului, construirea Sfintei Mese și împodobirea ei, precum și lucrările exterioare, cu amenajarea parcărilor necesare.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a trimis un mesaj de felicitare Episcopului Australiei și Noii Zeelande, precum și comunității, pentru efortul depus.

„Ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos să dăruiască comunității ortodoxe românești din Melbourne sănătate și mântuire, pace și bucurie, dimpreună cu îndemnul de a păstra în continuare credința noastră ortodoxă și tradițiile românești strămoșești, transmițând tezaurul de credință generațiilor viitoare și păstrând comuniunea cu țara-mamă”, a transmis Preafericirea Sa.

Parohia, înființată în 2008, este pusă sub ocrotirea Sf. Ap. Toma.

Foto credit: Facebook / Bishop Andrei (deschidere articol)