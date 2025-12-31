Bilanțul binelui în Patriarhia Română: Federația Filantropia a oferit sprijin atât în plan intern, cât și extern

Patriarhia Română a continuat și în anul 2025 să ofere sprijin material persoanelor vulnerabile din România și Republica Moldova, printr-o serie de programe sociale și umanitare dedicate vârstnicilor, sinistraților și comunităților aflate în dificultate. O parte din ajutoare au ajuns și la comunități creștine afectate de conflicte sau calamități naturale pe alte meridiane ale lumii.

„Unul dintre cele mai ample demersuri filantropice rămâne proiectul Ajută un bătrân să zâmbească, inițiat în anul 2023 de Federația Filantropia, a explicat pentru Trinitas TV Părintele Consilier Patriarhal Ciprian Ioniță, coordonatorul Sectorului Social-filantropic al Administrației Patriarhale și președintele Federației Filantropia a Patriarhiei Române.

Prin acest program, până în prezent au fost sprijiniți 4.256 de bătrâni singuri și persoane fără posibilități materiale, mai mult de jumătate – 2.232 – primind ajutor pe parcursul acestui an.

„Sprijinul acordat a vizat atât nevoile de bază, cât și cheltuieli medicale, inclusiv tratamente stomatologice sau plata unor servicii esențiale, în special în sezonul rece”, a explicat Părintele Ciprian Ioniță.

Beneficiarii sunt aleși în urma anchetelor sociale realizate, prin intermediul protoieriilor, de organizațiile eparhiale membre ale Federației Filantropia.

Sprijin medical și energetic: România

„Pe timpul rece am ajutat prin oferirea de lemne gratuit sau prin plata utilităților gaz sau curent electric. În timpul sărbătorilor le-am oferit produse alimentare perisabile sau neperisabile, iar de-a lungul timpului, pe timpul verii, le-am oferit consultații oftalmologice și ochelari gratuit”, a mai precizat părintele consilier patriarhal.

„Spre toamnă am făcut un pachet de supraviețuire, cum s-ar spune, în care le-am oferit pilotă, pătură, lenjerie de pat și produse igienico-sanitare. După ce am oferit și consultații stomatologice, am plătit chiar și operații pentru cataractă, de exemplu.”

Pe lângă sprijinul oferit vârstnicilor, Federația Filantropia a intervenit și în zonele afectate de calamități naturale: familiile afectate de inundațiile din această vară în județele Covasna, Harghita și Suceava au fost ajutate cu bani și bunuri de strictă necesitate.

Sprijin locativ: Armenia

Activitatea filantropică a Patriarhiei Române a depășit și în acest an granițele țării. O parte importantă a ajutorului a fost direcționată către refugiații armeni din regiunea Nagorno-Karabah.

„Sprijinul acordat a vizat integrarea socială și susținerea acestora în procesul de adaptare la noile condiții de viață”, a explicat președintele Federației Filantropia.

„Am fost în mai multe regiuni unde persoane strămutate s-au așezat acum în Armenia, evident în niște locuințe provizorii și nu este ușor ca să poți să-i scoți dintr-un mediu al lor, de unde a fost casa lor, să-i aduci într-o zonă în care nu sunt confortabili, dar se încearcă ca incluziunea lor socială să fie una bună, drept pentru care și noi în vara acestui an am cumpărat cinci apartamente și am oferit și o componentă de economie socială.”

Sprijin locativ: Siria

Patriarhia Română a continuat să sprijine și populația afectată de cutremurul devastator din Siria, produs la începutul lunii februarie 2023.

Ajutorul oferit a inclus atât asistență materială, cât și sprijin locativ și pentru refacerea condițiilor minime de trai pentru persoanele rămase fără adăpost.

„Patriarhia Română la momentul respectiv a făcut o colectă, iar în urma acestei colecte s-a strâns o sumă de bani care a fost distribuită către anumite proiecte pentru ajutorarea persoanelor sinistrate din Siria și mă refer aici atât din Damasc, cât și din Alep, aproape în toate zonele care au fost afectate de cutremur”, a explicat Părintele Consilier Patriarhal Ciprian Ioniță.

„Am avut un prim proiect în care am oferit cazare și am plătit chirii, am oferit susținere pentru copii, ca să poată să meargă la școală, iar anul acesta am încheiat un nou proiect în care, în afară de cazare, am oferit și kituri pentru perioada de iarnă și în continuare monitorizăm situația de acolo, pentru că au trecut aproximativ trei ani de zile, totuși au nevoie de ajutor, iar noi încercăm în continuare să venim în sprijinul lor.”

Proiecte diversificate de sprijin

Ajutorul pe care Patriarhia Română îl oferă persoanelor aflate în dificultate este diversificat și nu se rezumă doar la împlinirea nevoilor urgente.

Prin diferite programe de reconversie profesională, Federația Filantropia oferă persoanelor fără ocupație și posibilitatea de a se integra mai ușor în piața muncii.

Informații suplimentare despre proiectele și acțiunile desfășurate de Patriarhia Română și Federația Filantropia pot fi consultate pe site-urile instituțiilor media din cadrul Centrului de Presă Basilica, precum și pe site-ul cresc.federatiacratimafilantropia.ro.

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Foto credit: Facebook / Federația Filantropia (arhiva 2024)