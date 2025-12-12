Federația Filantropia a oferit consultații oftalmologice și ochelari gratuiți pentru zeci de vârstnici teleormăneni

Federația Filantropia a Patriarhiei Române, în colaborare cu asociația eparhială Filantropia Teleormăneană, a desfășurat miercuri o nouă acțiune în cadrul campaniei naționale „Ajută un bătrân să zâmbească”.

Cu această ocazie, 60 de vârstnici vulnerabili au primit gratuit consultații oftalmologice și urmează să primească și ochelari de vedere gratuiți.

Pentru a avea ce citi cu noii ochelari, le-au fost dăruite și câte un exemplar al Noului Testament cu Psalmii.

Acțiunea s-a desfășurat în localitățile Piatra, Fântânele și Viișoara, de pe raza Protopopiatului Turnu Măgurele, Episcopia Alexandriei și Teleormanului, în prezența Părintelui Consilier Patriarhal Ciprian Ioniță, coordonatorul Sectorului social-filantropic al Administrației Patriarhale și Președintele Federației Filantropia, și a Pr. Ciprian Vârșescu, consilier eparhial coordonator al Sectorului social-filantropic al Episcopiei Alexandriei și Teleormanului.

Prin intermediul Campaniei „Ajută un bătrân să zâmbească”, Federația Filantropia continuă acțiunile de sprijinire a vârstnicilor vulnerabili, pe care le desfășoară împreună cu organizațiile membre de la nivelul eparhiilor Patriarhiei Române.

Federația Filantropia este unica organizație caritabilă de tip federativ din Patriarhia Română. Mai multe informații despre proiectele Federației Filantropia se găsesc aici.

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Foto credit: Facebook / Federația Filantropia