A fost extins ajutorul pentru sinistrații din Siria: Reprezentanții IOCC și ai Federației Filantropia, în vizită pe teren

După ce Organizația Internațională pentru Caritate Creștin Ortodoxă (IOCC) a decis extinderea sprijinului pentru sinistrații sirieni afectați de cutremurul din 2023, reprezentanții organizației fac o vizită în teren, la care participă și Părintele Consilier Patriarhal Ciprian Ioniță, coordonatorul Sectorului social-filantropic al Patriarhiei Române.

Reprezentanții IOCC implicați în monitorizarea activităților de sprijin la fața locului sunt George Antoun, Director de Programe, Slavenko Djokic, Manager de programe pentru Orientul Mijlociu, și Dolly Darrous, reprezentat pentru Siria.

Gazda lor este Părintele Meletius, coordonatorul Departamentului de relații ecumenice și dezvoltare al Patriarhiei Antiohiei și a Întregului Orient.

Bani pentru chirie, kituri școlare și de necesitate

Miercuri, în prima zi a deplasării, reprezentanții IOCC și ai Patriarhiei Române au vizitat comunitatea rurală Dweila, în apropiere de Damasc.

În această vară, un atentat sinucigaș executat de un membru al grupării jihadiste Statul Islamic a ucis 25 de persoane și a rănit alte 63 care se rugau la Biserica „Sf. Profet Ilie” din localitate. IOCC ajută aproximativ 400 de persoane (90 familii) afectate de atentat, oferind sprijin financiar și asistență psihosocială.

Joi, la Alep, Părintele Consilier Patriarhal Ciprian Ioniță a asistat la interviurile și procedurile de înregistrare a beneficiarilor ajutorului financiar oferit de Patriarhia Română pentru chiria sirienilor strămutați – în total 750 de persoane (150 familii).

La Alep, Hama și Latakia, Patriarhia Română a mai oferit kituri cu produse de igienă pentru aproximativ 1.750 de persoane (350 familii) și kituri școlare pentru 150 de copii în risc de abandon școlar.

Context dificil pentru sirieni

Vineri, oaspeții au fost la Biroul Departamentului de relații ecumenice și dezvoltare al Patriarhiei Antiohiei din Alep și au vizitat un centru unde Patriarhia Antiohiei oferă servicii de sănătate și sprijin psihologic.

Patriarhia Română a organizat o colectă specială și a oferit ajutoare umanitare constând în alimente și dispozitive medicale imediat după cutremurul din 2023.

Deplasarea în Siria nu a fost posibilă pe perioada inițială a proiectului IOCC, din cauza contextului politic și a problemelor de securitate din regiune.

Sursa foto: Patriarhia Antiohiei