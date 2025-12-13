Federația Filantropia a ajutat cu lemne pentru foc 50 de persoane vârstnice din județul Prahova

Federația Filantropia a Patriarhiei Române a desfășurat vineri o acțiune socială în cadrul campaniei „Ajută un bătrân să zâmbească” prin care a ajutat cu lemne pentru foc 50 de vârstnici din județul Prahova.

Lemnele au fost achiziționate cu sprijinul Societății Chivotul Mare SRL a Arhiepiscopiei Bucureștilor. Din cei 100 de metri cubi cumpărați, 50 au fost oferiți bătrânilor din Protoieria Vălenii de Munte, urmând ca restul să fie distribuiți în perioada următoare vârstnicilor din Protoieria Urlați.

Acțiunile de sprijinire a vârstnicilor vulnerabili prin intermediul Campaniei „Ajută un bătrân să zâmbească” continuă în perioada următoare, anunță Federația Filantropia.

Prin intermediul campaniei de strângere de fonduri „Ajută un bătrân să zâmbească”, Federația Filantropia se alătură eforturilor de la nivel național de a oferi sprijin persoanelor vârstnice, aflate în nevoie.

Recent, în cadrul aceleași campanii, 60 de vârstnici vulnerabili din județul Teleorman au primit gratuit consultații oftalmologice și urmează să primească și ochelari de vedere gratuiți.

Persoanele care doresc să susțină financiar campania desfășurată de federația Patriarhiei Române pot dona prin intermediul metodelor puse la dispoziție aici.

Foto credit: Facebook / Federația Filantropia