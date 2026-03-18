Ierarhii ortodocși din Marea Britanie cer respingerea unui amendament privind avortul până la naștere

Ierarhii ortodocși din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord au transmis marți o scrisoare în care solicită respingerea unui amendament legislativ ce ar permite avortul până la momentul nașterii.

Scrisoarea a fost adresată membrilor Camerei Lorzilor înainte de votul din data de 18 martie asupra modificării articolului 208 din Proiectul de lege privind criminalitatea și activitatea polițienească.

Dacă va fi adoptată, atunci nu va mai constitui o infracțiune ca o femeie să-și provoace singură avortul în orice stadiu al sarcinii și din orice motiv.

Umanitatea copilului nenăscut

Ierarhii atrag atenția că societatea recunoaște deja umanitatea copilului nenăscut, făcând referire la gesturi cotidiene precum insignele Baby on Board.

„Pruncul din pântecele mamei este o ființă umană, demnă de iubire, grijă și protecție, așa cum și mama merită iubire, grijă, protecție și sprijin activ din partea celor din jurul ei, mai ales atunci când a rămas însărcinată în circumstanțe dificile”, au transmis reprezentanții Bisericilor ortodoxe din Marea Britanie.

Arhiereii critică dublul standard în raport cu viața copilului: „A recunoaște umanitatea unui copil dacă este dorit, dar a o nega dacă nu este dorit, nu are niciun sens”.

Avortul nu este o alegere

Reprezentanții Bisericilor ortodoxe din Marea Britanie îi îndeamnă pe membrii Camerei Lorzilor „să afirme realitatea că pruncul din pântece este o viață umană care trebuie protejată și că femeile merită mai mult decât avortul auto-administrat până la naștere”.

„Avortul până la naștere nu este o alegere, ci o moarte”, au subliniat arhiereii.

Mesajul este semnat de ierarhii ortodocși din mai multe Biserici prezente în Regatul Unit, precum Patriarhiile Ecumenică, Antiohiei, Moscovei, Română, Bulgariei și Georgiei.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene