La Iași va fi organizat un nou festival internațional dedicat artei sacre: Va cuprinde peste 50 de activități

Un nou festival internațional de artă sacră va fi organizat la Iași în perioada 4–30 octombrie, reunind peste 50 de activități culturale, artistice și academice.

Proiectul a fost prezentat joi, în cadrul unei conferințe de presă desfășurate în Sala Gotică a Mănăstirii „Sfinții Trei Ierarhi”.

Intitulat „Sacrum Iași Art Festival”, evenimentul își propune să creeze un spațiu de întâlnire între patrimoniul spiritual, arta contemporană și marile teme ale societății actuale. Ediția inaugurală va avea ca temă „Creatio et Intelligentia – Între Providența Divină și Inteligența Artificială”.

Valorificarea patrimoniului local

Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei a participat la evenimentul inaugural și a subliniat faptul că Iașul găzduiește deja numeroase manifestări culturale și spirituale, iar noul festival poate contribui la punerea lor în valoare într-un cadru unitar.

„Înțeleg, din partea organizatorilor, că intenția este ca, în luna octombrie, evenimentele care au avut loc până acum și care au o anumită tangență cu sacrul, precum și cele care urmează să fie organizate, să fie reunite într-un cadru comun, spre bucuria ieșenilor și a pelerinilor”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan a explicat că inițiativa va contribui la dezvoltarea vieții culturale și spirituale a orașului: „Nădăjduim ca inițiativele care s-au desfășurat până acum să continue, altele să li se alăture și toate să fie spre slava lui Dumnezeu, spre bucuria orașului nostru și, nădăjduiesc, spre folosul celor care ne trec pragul”.

„Dorința noastră este ca oamenii să se întoarcă la casele lor întăriți în nădejdea pe care au așezat-o pentru o clipă înaintea raclei Sfintei Parascheva, dar și îmbogățiți de experiențele culturale pe care orașul Iași le poate oferi”.

Reflecție asupra tehnologiei

Președintele festivalului, Adrian Stoleriu, a prezentat direcțiile principale ale ediției inaugurale din acest an.

„Tema ediției inaugurale este Creatio et Intelligentia – Între Providența Divină și Inteligența Artificială, o temă care propune o dezbatere amplă asupra relației dintre creația artistică, spiritualitatea creștină, tehnologie și responsabilitatea umană într-o epocă marcată de dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale”.

Festivalul urmărește să creeze un dialog între patrimoniul spiritual creștin și noile forme de expresie artistică și tehnologică.

„Prin caracterul său interdisciplinar și internațional, festivalul urmărește să stimuleze cooperarea culturală, promovarea patrimoniului spiritual și cultural și consolidarea imaginii orașului Iași ca destinație culturală și spirituală europeană”, a spus Adrian Stoleriu.

Expoziții, concerte și conferințe

Programul anunțat pentru prima ediție include expoziții de artă sacră și contemporană, proiecte de artă digitală, concerte, spectacole de teatru, proiecții de film, conferințe, mese rotunde și ateliere dedicate tinerilor creatori.

Printre principalele atracții se numără expunerea, în premieră la Iași, a unui poliptic din secolul al 14-lea realizat de Giotto di Bondone și adus de la Pinacoteca Nazionale di Bologna. Organizatorii au anunțat, de asemenea, o expoziție dedicată lui Constantin Brâncuși, care va include o sculptură și obiecte personale ale marelui artist.

Evenimentul va include concerte susținute de protopsaltul grec Nikodimos Kabarnos, tenorul Ștefan Pop, soprana Claudia Pavone, Corul Universității Naționale de Arte „George Enescu” și Corul „Aletheia”.

Festivalul este organizat prin colaborarea mai multor instituții culturale, academice și ecleziale, între care Primăria Municipiului Iași, Arhiepiscopia Iașilor, universitățile ieșene, Muzeul Național de Artă al României, Complexul Muzeal Național „Moldova”, Opera Națională Română Iași, Muzeul Mitropolitan și alte instituții reprezentative ale vieții culturale din regiune.

Programul complet al evenimentului poate fi consultat pe site-ul festivalului.

Foto credit: Doxologia / Mihail Vrăjitoru