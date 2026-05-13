Hram într-o parohie din jud. Teleorman de sărbătoarea Sf. Ioan Valahul: Slujba a fost oficiată de trei ierarhi

Parohia „Sfinții Trei Ierarhi” din Videle, județul Teleorman, și-a sărbătorit marți hramul de Sf. Ioan Valahul. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Episcopii Galaction al Alexandriei și Teleormanului, Visarion al Tulcii și Ieronim al Daciei Felix.

Preasfințitul Părinte Visarion a evidențiat curajul și statornicia în credință ale tânărului mucenic român: „Cu prețul vieții sale, a mărturisit în cetatea Sfântului Împărat Constantin cel Mare, Constantinopol, credința strămoșilor noștri și a pecetuit această mărturisire cu propria sa viață”.

Preasfinția Sa a amintit că sfântul „nu și-a uitat nici patria lui pământească, nici neamul său românesc și creștinesc”, deși a fost dus în robie.

„Rămâne și pentru noi cei de astăzi, și pentru tineri, dar și pentru bătrâni, un exemplu de mărturisire a credinței, pentru că noi trebuie să mărturisim credința nu numai cu cuvântul, dar mai ales cu faptele noastre”, a adăugat Episcopul Tulcii.

Să nu ne lăsăm abătuți de ispite

În continuare, Preasfințitul Părinte Galaction i-a îndemnat pe credincioși să urmeze exemplul sfântului mucenic: „Este model și pildă pentru noi, ca peste veacuri să urmăm credința lui, pilda vieții lui sfinte și statornicia lui în dreapta credință”.

Ierarhul a subliniat că sfântul mucenic „nu s-a lăsat amăgit de făgăduințe” și nu s-a temut de chinurile la care a fost supus pentru credința sa.

„Este mărturisitor și martir al lui Hristos. Iar pentru noi este pildă ca să nu ne lăsăm amăgiți de fel și fel de ispite care încearcă să ne abată din calea cea dreaptă”, a spus Episcopul Alexandriei și Teleormanului.

Memoria sfinților trebuie păstrată vie

Preasfințitul Părinte Ieronim a evidențiat importanța cinstirii sfinților români și a păstrării memoriei acestora în viața Bisericii.

„Trebuie să perpetuăm memoria sfinților noștri și desigur că Sfântul Sinod a făcut un lucru deosebit în anul 1950 când l-a înscris pe Sfântul Ioan Valahul între cei canonizați”, a spus Episcopul Daciei Felix.

La final, părintele paroh Liviu Zamfir a mulțumit ierarhilor, clericilor și credincioșilor prezenți la sărbătoarea comunității din Videle.

Parohia „Sfinții Trei Ierarhii” din orașul Videle îl mai are ca ocrotitor și pe Sfântul Întâi Mucenic și Arhidiacon Ștefan.

Foto credit: Facebook / Episcopia Tulcii