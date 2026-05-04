Hram la o parohie din Danemarca: Episcopul Macarie a subliniat importanța mărturisirii credinței în diaspora

Episcopul Macarie al Europei de Nord a subliniat importanța mărturisirii credinței în diaspora, duminică, la hramul Parohiei „Sfântul Cuvios Irodion de la Lainici și Sfântul Cuvios Teodgar Mărturisitorul” din Ringkøbing-Skjern, Danemarca.

Preasfinția Sa a subliniat că biserica este un loc de întâlnire pentru credincioși de diferite neamuri: „Fiindcă aici nu doar, noi, românii ne sfințim, ci și alți creștini ortodocși de diferite naționalități și scandinavii convertiți la dreapta credință”.

Ierarhul a evidențiat rolul sfinților ocrotitori ai comunității, subliniind că aceștia nu sunt doar repere istorice, ci prezențe vii care luminează și întăresc credința: „Alături de Sfântul Cuvios Irodion de la Lainici, pe care îl prăzunuim și care ocrotește comunitatea noastră, îl avem luminător și rugător și pe Sfântul Cuvios Teodgar cel Sfințit, luminătorul acestei peninsule”.

Sfântul Teodgar a avut o lucrare misionară în care „a propovăduit Evanghelia, i-a adus la lumina cunoștinței adevărului pe vikingii păgâni, s-a săvârșit într-o dreapta credință și într-o aspră nevoință pe care a împlinit-o”.

„Îi luminează pe toți cei care îi cer ajutorul și ne luminează și pe noi, alături de Sfântul Cuvios Irodion de la Lainici”, a mai adăugat Preasfințitul Părinte Macarie.

La slujbă au participat tineri din cadrul Centrului de Tineret „Sfântul Ștefan cel Mare” al Episcopiei Europei de Nord.

