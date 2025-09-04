Guvernul României adoptă măsuri pentru consolidarea culturii naționale și dezvoltarea relațiilor între România și Republica Moldova

Guvernul României a adoptat două acte normative importante, menite să sprijine cultura națională și să întărească relațiile culturale între România și Republica Moldova, potrivit unui comunicat oficial.

Printre priorități se află:

Extinderea termenului de finalizare pentru proiecte culturale finanțate prin Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE).

Exec a aprobat amendamentele la Acordul-cadru de împrumut cu BDCE, care vizează prelungirea cu doi ani a termenului de finalizare a proiectului de modernizare a clădirilor culturale publice, de la 30 iunie 2025 la 30 iunie 2027.

Această modificare este esențială pentru finalizarea documentației de proiectare a Muzeului Național al Revoluției Anticomuniste de la Timișoara, unul dintre obiectivele strategice ale proiectului.

Acordul cu BDCE este considerat unul dintre cele mai importante instrumente financiare pentru dezvoltarea infrastructurii culturale din România post-1989.

Cu 15, 5 milioane de euro mai puțin

Totodată, restructurarea proiectului implică diminuarea contribuției naționale cu 15,5 milioane de euro, permițând realocarea fondurilor rămase către alte obiective culturale, care vor fi detaliate în comunicate viitoare.

O altă prioritate ar fi:

Finanțarea pentru participarea teatrelor românești la Reuniunea de la Chișinău.

Guvernul a aprobat, printr-o hotărâre separată, alocarea a 1,09 milioane lei din Fondul de rezervă bugetară pentru susținerea participării României la cea de-a X-a ediție a „Reuniunii Teatrelor Naționale Românești” de la Chișinău.

Vor participa următoarele instituții teatrale românești de prestigiu:

Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București;

Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași;

Teatrul Maghiar de Stat din Cluj;

Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova;

Teatrul Național „Radu Stanca” din Sibiu

Teatrul de Stat Constanța

Cu acest prilej, Guvernul României sprijină cultura națională și întărirea relațiilor culturale bilaterale cu Republica Moldova, de Ziua Independenței Republicii Moldova.

Foto credit: Ministerul Culturii