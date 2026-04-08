Gala Bucuria Învierii: Pacienții oncologici, invitați la Opera Națională pentru clipe de speranță și seninătate

Opera Națională București va găzdui luni, 20 aprilie 2026, de la ora 18:00, un spectacol special: Gala Bucuria Învierii.

La fel ca Galele Bucuria Vindecării, care au loc în fiecare an în noiembrie, și aceasta va fi dedicată pacienților oncologici și familiilor, însoțitorilor, cadrelor medicale și reprezentanților instituțiilor cu rol important în recuperarea oncologică.

Vor cânta mezzosoprana Maria Miron Sîrbu de la Opera Națională Română Iași, soprana basarabeană Ana Cebotari și Corul bărbătesc Cantus Domini, dirijat de Arhid. Răzvan-Constantin Ștefan, profesor de muzică la Colegiul Național de Arte Dinu Lipatti din București…

Pe scena evenimentului va urca și actrița Daniela Nane, iar amfitrion va fi jurnalistul George Grigoriu.

Despre proiectul Bucuria Vindecării

Proiectul Bucuria Vindecării este desfășurat de medici și voluntari de la Paraclisul Catedralei Naționale, comunitate prin intermediul căreia pacienții oncologici beneficiază de consiliere spirituală oferită de părinții slujitori ai sfântului așezământ și de consultații medicale oferite de cunoscuți medici oncologi, radioterapeuți, chirurgi și nutriționiști.

„Proiectul se bazează pe abordarea terapiei cancerului atât din perspectivă multidisciplinară medicală, cât și psihoterapeutică / duhovnicească și vizează schimbarea modului în care este privită și gestionată boala”, declară Catalina Lițu, coordonatoarea proiectului Bucuria Vindecării.

„Există date epidemiologice îngrijorătoare în ceea ce privește numărul cazurilor oncologice noi, dar și studii care atestă că pacienții buni creștini urmează mai ușor etapele terapiei medicale, rezultatele acesteia fiind superioare: mai puține reacții adverse, mai multă încredere și speranță, durată de supraviețuire mai mare.”

Cum obții invitație

La eveniment au acces gratuit, pe bază de invitație, pacienții oncologici, pe baza unui document care să ateste încadrarea în această categorie: bilet de externare, referat medical, rezultat histopatologic sau anatomopatologic.

Solicitarea invitației și documentul vor fi transmise la adresa de e-mail: [email protected] până în 17 aprilie 2026 inclusiv. Transmiterea documentului medical presupune acordarea consimțământului pentru acces și prelucrare date cu caracter personal, în acest scop.

Invitațiile, în baza locurilor disponibile, vor fi transmise pacienților care au depus documentele, până la data de 19 aprilie incusiv, prin e-mail.

Foto: Prima ediție din 2025 a proiectului Bucuria Vindecării. Ccredit: Youtube / Trinitas TV