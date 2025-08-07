Fostul președinte Ion Iliescu a fost condus pe ultimul drum cu onoruri militare

Ion Iliescu, fost președinte al României, a fost înhumat, joi, cu onoruri militare, în Cimitirul Militar Ghencea III. Azi a fost decretată zi de doliu național în memoria acestuia.

Miercuri, sicriul a fost depus pe catafalc în Sala Unirii a Palatului Cotroceni. La căpătâiul acestuia au fost așezate crucea și fotografia sa. De asemenea, lângă catafalc a fost așezată și o coroană de flori, din partea soției acestuia, cu mesajul: „Odihnește-te în pace! Cu adâncă durere, Nina”.

Miercuri, foștii președinți Emil Constantinescu și Traian Băsescu, premierul Ilie Bolojan, însoțit de trei membri ai Cabinetului – vicepremierul Cătălin Predoiu, ministru al Afacerilor Interne, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, și ministrul Muncii, Florin Manole-, și-au prezentat condoleanțele, scrie Agerpres.

Alte personalități ale vieții politice și culturale au fost, de-asemenea, prezenți. Peste o mie de persoane au trecut, potrivit Administrației Prezidențiale, pe la catafalcul fostului demnitar de stat.

Ultimul onor, la Cotroceni

Joi dimineața, sicriul s-a deplasat spre Biserica Cotroceni, acolo unde slujba înmormântării fost săvârșită de PS Timotei Prahoveanul.

La slujbă, au fost prezenți, printre alții, fostul președinte Emil Constantinescu, premierul Ilie Bolojan, dar și foștii premieri Nicolae Văcăroiu, Adrian Năstase, Theodor Stolojan, Viorica Dăncilă și Marcel Ciolacu.

După slujba înmormântării, sicriul a fost pe Platoul Marinescu, acolo unde Garda de onoare, alcătuită din militari ai Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”, a prezentat ultimul onor fostului șef de stat, iar drapelul a fost înclinat în semn de omagiu.

Ulterior, cortegiul funerar a plecat spre Cimitirul Militar Ghencea III, unde sicriul a fost amplasat pe un afet de tun și a fost prezentat onorul. În semn de omagiu au fost trase 21 de salve de tun.

Înhumarea a avut loc doar în prezența familiei și a celor apropiați.

Amintim, în context, că fostul președinte Ion Iliescu a murit marți, 5 august. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis un mesaj de condoleanțe, amintind despre relația de respect dintre fostul președinte și Biserica Ortodoxă Română.

Foto credit: Angelo Brezoianu / Agerpres