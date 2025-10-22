Fațada vestică a „Voronețului” din Viena a fost împodobită cu icoana Tuturor Sfinților

Părintele Emanuel Nuțu, parohul Bisericii „Sf. Ștefan cel Mare” din Viena, a anunțat finalizarea frescei monumentale de pe fațada vestică a sfântului lăcaș.

Pe pagina de Facebook a parohiei, Părintele Emanuel Nuțu transmite mulțumiri pentru ajutorul financiar primit de la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, dar și celor care au dăruit bani sau muncă pentru realizarea bisericii.

Din rândul sfinților pictați nu lipsesc cei recent canonizați, cuvioși și preoți mărturisitori din secolul XX.

Biserica parohială, cunoscută și sub numele de „Voronețul” din Viena, este pictată în frescă, într-un stil inspirat din pictura bisericilor din Bucovina.

Parohul, original din Gura Humorului, a adus meșteri și chiar material din zona natală, pentru a prepara peretele pentru pictură.

Fresca este realizată de o echipă coordonată de prof. Alexandru Nicolau, pictor bisericesc autorizat.

Piatra de temelie a Bisericii „Sf. Ștefan cel Mare” din Viena a fost pusă de Părintele Mitropolit Serafim în 2017, iar lucrările de construcție au început în noiembrie 2018. A fost sfințită în 12 iunie 2022.

Comunitatea formată în jurul Bisericii „Sf. Ștefan cel Mare” a construit și un bloc de locuințe cu 47 de apartamente în vecinătatea bisericii. Relațiile cu Primăria Sectorului 2 al Vienei demonstrează integrarea românilor și aprecierea autorităților față de comunitatea lor.

Foto credit: Facebook / Biserica Sfântul Ștefan cel Mare din Viena