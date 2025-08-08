Facultatea de Jurnalism din București lansează unicul curs acreditat pentru formarea de interpreți în Limba semnelor române, în sprijinirea integrării persoanelor hipoacuzice în societate.

Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității din București a deschis înscrierile pentru cursul postuniversitar „Comunicare și Interpretare în Limba semnelor române”.

Programul va începe din noul an universitar și este singurul din țară acreditat de Ministerul Educației care oferă calificarea oficială de interpret în Limba semnelor române.

Cursul se adresează celor care doresc să profeseze ca interpreți autorizați pentru persoanele hipoacuzice, în contextul în care legislația obligă instituțiile publice și private să asigure, gratuit, servicii de interpretare în relația cu aceste persoane.

Absolvenții programului vor putea lucra în instituții publice, instanțe, televiziuni, școli speciale și alte domenii unde este necesară facilitarea comunicării cu persoanele cu deficiențe de auz.

Foto credit: Freepik