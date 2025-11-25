Maestrul Eugen Doga, evocat la Atena printr-un eveniment cultural-filantropic

Maestrul Eugen Doga a fost evocat la Atena printr-o seară muzicală organizată de Uniunea Moldo-Elenă „Alexandros Ipsilantis”. Banii strânși în cadrul evenimentului au fost redirecționați către Centrul Maternal „În Brațele Mamei” al Misiunii Sociale „Diaconia”.

Maestrul Eugen Doga a fost un compozitor din Republica Moldova, care a scris muzică pentru peste 200 de filme.

La eveniment au participat și directorul Misiunii Sociale „Diaconia”, Igor Belei, care a mulțumit comunității pentru solidaritate și a vorbit despre impactul gesturilor de generozitate asupra celor aflați în dificultate.

În semn de recunoștință pentru sprijinul oferit constant activităților sociale organizate de Mitropolia Basarabiei, Svetlana Lisagor, coordonatoarea Uniunii Moldo-Elene, a primit Ordinul mitropolitan „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din partea Mitropolitului Petru al Basarabiei.

„Serata dedicată maestrului Eugen Doga a fost, în același timp un eveniment cultural de rafinament, o dovadă de unitate comunitară, un gest caritabil cu impact real, iar prin muzică, artă și solidaritate, lumea s-a făcut puțin mai luminoasă în acea seară ateniană, demonstrând puterea comunității de a uni oameni și de a crea lumină”, se arată pe pagina de Facebook a Uniunii Moldo-Elene „Alexandros Ipsilantis”.

Programul serii muzicale desfășurate săptămâna trecută a inclus un documentar despre viața maestrului Eugen Doga, subtitrat în limba greacă, care a oferit spectatorilor o incursiune captivantă în universul artistic al compozitorului.

Foto credit: Uniunea Moldo-Elene „Alexandros Ipsilantis” / Iurie Zabulica