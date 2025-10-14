Esplanada Teatrului Național din Iași devine un spațiu cultural pentru comunitate

Esplanada Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Iași a fost redeschisă publicului sâmbătă, oferind comunității un nou spațiu cultural în aer liber, dedicat artelor, dialogului și vieții urbane, potrivit Agerpres.

Inaugurarea a avut loc în prezența a câteva mii de persoane, multe dintre ele aflate în pelerinaj la Sfânta Cuvioasă Parascheva.

La eveniment au participat secretarul de stat în Ministerul Culturii, Diana Baciuna, viceprimarii Roxana Necula și Daniel Juravle, reprezentanți ai mediului academic și ai instituțiilor culturale, precum și Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

Lucrările de modernizare a esplanadei din fața Teatrului Național „Vasile Alecsandri” s-au încheiat în preajma Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva.

Patrimoniu valorificat

Proiectul a vizat transformarea zonei într-un spațiu cultural în aer liber, cu mobilier urban modern și elemente care susțin activitățile artistice. Au fost amenajate un teatru de vară, panouri pentru expoziții, și fântâni decorative. De asemenea, au fost instalate sisteme de sonorizare și proiecție video, precum și toalete ecologice.

Suprafața totală amenajată este de aproximativ 9.700 de metri pătrați, din care peste 7.000 de metri pătrați sunt ocupați de spații verzi. Vegetația matură existentă a fost păstrată și completată cu noi zone de gazon și plante decorative, dotate cu sisteme automate de irigare.

În timpul lucrărilor au fost descoperite vestigii arheologice valoroase, care au fost conservate și puse în valoare în cadrul unui muzeu amenajat în parc.

Materializarea unui vis

„Această esplanadă reprezintă materializarea visului unei comunități care prețuiește valorile culturale și respectă istoria. Avem cu toții datoria să păstrăm acest dar pentru generațiile viitoare”, a spus Diana Baciuna.

Primarul Iașiului Mihai Chirica a subliniat că noul spațiu cultural marchează o etapă importantă în dezvoltarea urbană a orașului.

„Iașiul este un oraș de care merită să fii mândru, în care cultura, spiritualitatea și diversitatea se întâlnesc într-o modalitate cât se poate de frumoasă”, a afirmat edilul.

Modernizarea esplanadei a început în anul 2021, fiind suspendată temporar după descoperirea vestigiilor arheologice, și reluată în toamna anului 2024.

Proiectul face parte din Axa Culturală pe care municipalitatea o dezvoltă între Catedrala Mitropolitană, Teatrul Național și Filarmonica de Stat „Moldova”.

Foto credit: Facebook / Primăria Municipiului Iași