Episcopul Nicolae Ivan, reîntemeietorul Eparhiei Clujului, trecea la cele veșnice în urmă cu 90 de ani

Marți s-au împlinit 90 de ani de la mutarea la Domnul a Episcopului Nicolae Ivan al Clujului. Prin el s-a împlinit dorința Sfântului Andrei Șaguna de a înființa o eparhie în zona Clujului.

S-a născut în data de 17 mai 1855, în localitatea Aciliu din județul Sibiu. Era originar dintr-o familie cu condiții modeste.

Studiile și cariera

A urmat cursurile primare în localitatea natală. A continuat în perioada 1865-1874 la Liceul de Stat din Sibiu și la Institutul Teologic Andreian din Sibiu, între anii 1874-1877.

În anul 1877, a ajuns profesor în Săliște, județul Sibiu, funcție pe care a ocupat-o până în anul 1884. În data de 26 octombrie 1880, a fost hirotonit diacon, iar patru ani mai târziu preot de către Mitropolitul Miron Romanul (1828-1898).

A fost numit preot și profesor de Religie la Penitenciarul din Aiud, post pe care l-a părăsit șase ani mai târziu. În perioada 1890-1892, a fost redactor responsabil la „Telegraful Roman” din Sibiu.

Reînființarea Eparhiei Clujului

În ședinta Sinodului mitropolitan din Sibiu, din aprilie 1892, și-a adus un aport deosebit la promovarea hotărârii Consistoriului arhidiecezan din Sibiu, prin care s-a decis înființarea unei eparhii noi, pe teritoriul Mitropoliei Ardealului, fie la Cluj sau la Dej.

Abia în anul 1921 s-a decis reînființarea Episcopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Episcop al noii eparhii a fost ales Nicolae Ivan, care ocupa funcția de consilier economic la Arhiepiscopia Sibiului.

Hirotonia întru episcop a avut loc la Catedrala Mitropolitană din Sibiu, în 21 noiembrie/4 decembrie 1921. Instalarea la Cluj s-a petrecut în data de 6/19 decembrie 1921.

În cei 15 ani de arhierie, a avut numeroase realizări remarcabile. Printre acestea se numără ridicarea Catedralei eparhiale din Cluj și întemeierea Academiei Teologice Ortodoxe.

Activitatea culturală

Episcopului Nicolae Ivan al Clujului a fost sprijinitor și membru al unor asociații culturale românești și membru de onoare al Academiei Române.

A avut și o bogată activitate publicistică: „O pagină din lupta noastră pentru existență” (Sibiu), „Foaia Poporului” (Sibiu), „Renașterea” (Cluj).

A trecut la cele veșnice în data de 3 februarie 1936, fiind înmormantat în cripta din subsolul Catedralei din Cluj-Napoca.

