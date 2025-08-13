Episcopul Lucian, despre cei 70 de tineri prezenți la tabăra „Tradiție și noutate”: Simbolizează numărul de ucenici ai Mântuitorului

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a spus săptămâna trecută că numărul de 70 de tineri prezenți la Tabăra națională „Tradiție și noutate” de la Mănăstirea „Sfântul Ioan Botezătorul” Poiana Mărului, județul Caraș Severin, simbolizează „numărul celor 70 de ucenici ai Mântuitorului Iisus Hristos”.

Acești tineri vor forma viitoarele comunități creștine, a adăugat Preasfinția Sa.

„Credem că aceștia sunt lumină în această lume și sare a pământului și se vor duce în eparhiile lor și vor forma alte și alte nuclee și comunități de tineri și încet, încet vor fi mai activi în viața Bisericii și se vor apropia mai mult de Dumnezeu”.

„Cei 70 de tineri adunați în această tabără simbolizează, putem spune, numărul celor 70 de ucenici ai Mântuitorului Iisus Hristos. Credem că această tabără a fost o reușită din toate punctele de vedere și Îl rugăm pe Mântuitorul Hristos să-i binecuvinteze pe toți tinerii și pe toți cei care vor participa pe mai departe la aceste tabere, care într-adevăr au ca finalitate viața în Hristos și urmarea Lui”, a spus PS Lucian, potrivit Episcopiei Caransebeșului.

Oxigen pentru suflet și minte

Tabăra s-a desfășurat săptămâna trecută și la eveniment au luat parte tineri cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani, din toată țara, dar și din Ungaria și Republica Moldova.

Activitățile desfășurate au fost dintre cele mai diverse: ateliere tematice de cultură și spiritualitate, conferințe, drumeții și activități în aer liber, precum și un program duhovnicesc adecvat.

Tabăra națională de cultură și spiritualitate „Tradiție și Noutate” din Mitropolia Banatului a fost organizată de către Episcopia Caransebeșului, prin Departamentul de Tineret, cu sprijinul ATOR Banatul de Munte și a fost cofinanțată de către Consiliul Județean Caraș-Severin și Primăria Comunei Zăvoi.

Foto credit: Episcopia Caransebeșului