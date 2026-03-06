Elevii unei școli profesionale din Cahul au învățat despre pericolul dependențelor și al viciilor

Elevii Școlii profesionale nr. 1 din Cahul au învățat joi despre pericolul dependențelor și al viciilor care le pot afecta viața, în cadrul unui seminar informativ.

Activitate dedicată reflecției asupra valorilor morale și spirituale necesare formării tinerilor s-a intitulat „Libertatea sau dependența? Libertatea omului în lumina lui Dumnezeu, între virtute și patimă”.

Invitatul seminarului a fost preotul Valeriu Lazari, profesor de religie și educație pentru societate, care a susținut o prezentare în fața elevilor și a cadrelor didactice despre sensul libertății omului în lumina credinței creștine.

Părintele a subliniat că libertatea autentică nu înseamnă libertatea de a face orice, ci capacitatea omului de a alege binele, virtutea și responsabilitatea în viața de zi cu zi.

Profesorul de religie a evidențiat că patimile și obiceiurile nocive limitează libertatea omului, în timp ce cultivarea virtuților, apropierea de Dumnezeu și trăirea unei vieți echilibrate conduc spre adevărata libertate spirituală.

Reprezentanții școlii au apreciat implicarea și dăruirea preotului Valeriu Lazari, care a oferit tinerilor oportunitatea de a reflecta asupra dezvoltării personale.

„Apreciem implicarea dumneavoastră și contribuția adusă la promovarea valorilor educației, credinței și responsabilității în comunitate. Vă mulțumim pentru informațiile prețioase și inspirația oferită elevilor instituției noastre”.

Foto credit: Facebook / Episcopia Basarabiei de Sud