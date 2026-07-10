Elevii români au obținut trei medalii de aur și una de argint la Olimpiada de Informatică a Europei Centrale 2026, desfășurată în perioada 5-10 iulie la Ljubljana, Slovenia.

Medaliile de aur au fost câștigate de Victor Ioan Dobra, elev în clasa a 11-a la Colegiul Național „Lucian Blaga” din Sebeș, Rareș-Andrei Neculau, elev în clasa a 12-a la Colegiul Național „Vasile Alecsandri” din Galați, și Mihai-Valeriu Voicu, elev în clasa a 12-a la Liceul Teoretic Internațional de Informatică București.

Andrei-Paul Iorgulescu, elev în clasa a 11-a la Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” din București, a obținut medalia de argint.

Echipa României a fost coordonată de Mihai Nan, cadru didactic la Facultatea de Automatică și Calculatoare a Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnică București, și Alexandru Lorintz, reprezentant al Societății pentru Excelență și Performanță în Informatică.

Pasionați de informatică

Olimpiada de Informatică a Europei Centrale este o competiție anuală dedicată elevilor de liceu cu rezultate deosebite la informatică.

Cea de-a 33-a ediție a reunit la Ljubljana elevi din țările Europei Centrale și din state invitate.

Participarea lotului României la competiție a fost sprijinită de Ministerul Educației și Cercetării, care asigură taxele de participare și costurile deplasărilor pentru loturile naționale prezente la olimpiadele internaționale.

Foto credit: Ministerul Educației