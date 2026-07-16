O echipă de robotică din Suceava a fost decorată de IPS Calinic pentru performanța obținută la o competiție din SUA

Arhiepiscopul Calinic al Sucevei și Rădăuților a decorat miercuri echipa de robotică Royal Engineers de la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” din Suceava, în semn de apreciere pentru performanța obținută la competiția internațională Michiana Premier Event din Statele Unite ale Americii.

La întoarcerea în țară, membrii echipei au fost primiți de Înaltpreasfinția Sa la Centrului Eparhial din Suceava. La întâlnire a participat și părintele Andrei Mocanu, Consilier eparhial al Sectorului social-filantropic al Centrului Eparhial Suceava.

În semn de apreciere pentru rezultatele obținute și pentru modul în care au reprezentat România peste hotare, Arhiepiscopul Calinic le-a conferit Ordinul „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”, una dintre cele mai înalte distincții acordate de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților.

Participarea la competiție a fost posibilă cu sprijinul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, care a susținut deplasarea echipei în Statele Unite ale Americii, în semn de încurajare a performanței în domeniul educației STEM.

Performanța echipei de robotică

Echipa de robotică Royal Engineers a încheiat etapa calificărilor cu șase victorii și patru înfrângeri, calificându-se în faza de playoff, unde au concurat din postura de căpitani de alianță. Elevii suceveni au obținut locul întâi la categoria Sustain Award, distincție acordată pentru inovație, perseverență și strategie sustenabilă.

Pe lângă rezultatele din concurs, membrii echipei au promovat și patrimoniul cultural al Bucovinei. La standul amenajat în cadrul evenimentului, aceștia au prezentat vizitatorilor ia tradițională și arta încondeierii ouălor.

Michiana Premier Event este competiție internațională de elită pentru liceeni, organizată în cadrul programului FIRST Tech Challenge (FTC). Ediția din acest an s-a desfășurat în perioada 18–21 iunie în South Bend, Indiana, SUA. Au participat 96 de echipe, dintre care doar șapte din România.

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților / Ștefan Mihalache