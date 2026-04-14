Noul Adam ne redescoperă dimensiunea atotcuprinzătoare a iubirii lui Dumnezeu: Episcopul Siluan al Italiei

„Noul Adam este Cel care ne redescoperă dimensiunea atotcuprinzătoare a iubirii lui Dumnezeu față de Om și față de întreaga creație. De aceea, și consecințele înomenirii Lui, ale morții și învierii Lui, privesc întreg Omul și întreaga creație”, scrie Episcopul Siluan al Italiei în Pastorala de Paști din acest an.

„Una dintre consecințele cele mai grave ale căderii Adamului celui dintâi este tocmai pierderea viziunii atotcuprinzătoare, asupra propriei persoane și asupra creației, pe care Dumnezeu i-a dăruit-o împreună cu Chipul Său”, explică ierarhul.

„Căderea l-a făcut pe Adam să se întoarcă spre sine, cu egoism și lașitate, fără să-și asume nici propriul păcat și nici pe al Evei; să nu asume consecințele pe care căderea sa le are asupra tuturor vietăților ce îi fuseseră încredințate și asupra întregii creații – căci știm că toată zidirea (creația) împreună-suspină împreună-suferă până acum (Romani 8, 22).”

Fiecare poartă în el întreaga umanitate

Preasfințitul Părinte Siluan amintește solidaritatea fiecăruia dintre noi cu întreaga umanitate și responsabilitatea fiecăruia pentru toți cei din jur.

„Domnul nu doar Și le-a însușit pe toate ale Omului, în afară de păcat, ci voiește și să le împărtășească pe toate ale Sale cu tot Omul, cu fiecare dintre oameni, și să facă aceasta în chip atotcuprinzător”, scrie ierarhul.

„Și, precum El poartă deodată întreaga Dumnezeire și întreaga umanitate, tot astfel fiecare ipostas uman, creat după chipul Său, poartă în el întreaga umanitate, adică pe tot Omul. Aceasta înseamnă că, în fiecare dintre noi, se mântuiește sau se poate pierde – să nu fie! – întreaga umanitate.”

Perspectiva atotcuprinzătoare a Învierii

Spre finalul pastoralei, Preasfinția Sa amintește că suntem toți legați între noi, mai ales întru Hristos.

„Dacă ne însușim viziunea atotcuprinzătoare ce ne este dăruită prin viețuirea sacramentală continuă în Hristos cel mort și înviat, descoperim mai deplin cine suntem, în ce fel e firesc să ne raportăm unii la alții și cum suntem racordați la Trupul Său – Biserica Sa cea atotcuprinzătoare (katholiken – sobornicească), ce are vocația de a-i cuprinde, temporal (totdeauna), spațial (pretutindeni) și comunitar, pe toți cei care mărturisesc credința în El, după cum învață și Cuviosul Vincențiu de Lerin (Commonitorium 2, 5)”, scrie părintele episcop.

„Din această perspectivă, noi, cei care astăzi prăznuim Învierea Domnului, ne bucurăm împreună cu Adam și Eva, strămoșii noștri și ai întregului neam omenesc, contemplând dezlegarea lor din legăturile iadului și, împreună cu ei, cu toți cei care au murit întru credință, neluând cele făgăduite, ci de departe văzându-le și îmbrățișându-le (cf. Evrei 11, 13).”

Foto credit: Episcopia Italiei