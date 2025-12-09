Autorități, părinți și profesori au participat la un dialog pe tema combaterii dependențelor la Blaj

Peste 300 de elevi, părinți, profesori și reprezentanți ai instituțiilor județene au participat pe 4 decembrie 2025 la întâlnirea de la Palatul Cultural Blaj, organizată în cadrul campaniei „Alege viața! Nu dependența!”, informează Arhiepiscopia Alba Iuliei.

Întâlnirea a fost deschisă de George Mihnea Rotar, vicepreședinte al Consiliului Județean Alba, și de Gheorghe Valentin Rotar, primarul municipiului Blaj. Amândoi au vorbit despre responsabilitatea față de tineri și despre rolul colaborării dintre instituții, școală, familie și comunitate.

Părintele Vasile Seicean a prezentat Centrul de zi „Sfânta Irina” pentru copii antepreșcolari, un loc în care cei mici sunt protejați și învățați să crească într-un mediu sigur și afectuos. Întâlnirea a fost moderată de Liliana Negruț, director executiv al Consiliului Județean Alba.

Partea dedicată explicării dependențelor a fost susținută de specialiștii Centrului de Sănătate Mintală pentru Prevenirea Adicțiilor Alba. Dr. Mihaela Nadia Sava a vorbit despre mecanismele care stau la baza adicțiilor și despre semnele timpurii ce pot apărea la adolescenți, iar psihologul Ana Mirela Ghircău a discutat cu elevii despre emoții, vulnerabilitate și curajul de a cere sprijin.

Încrederea este esențială

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Alba – Biroul de Siguranță Școlară au abordat riscurile mediului online. Teodora Ardelean a explicat cum se intersectează acestea cu vulnerabilitățile adolescenților: presiunea grupului, nevoia de validare, expunerea la conținut ilegal sau periculos.

Domnia sa a subliniat și importanța unor limite sănătoase și a unei relații de încredere cu adulții. Cosmina-Maria Mariș, din partea Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane, a vorbit despre metodele prin care tinerii pot fi recrutați și manipulați, inclusiv prin mediul digital. La final, elevii au urmărit un material video din campania europeană SAY NO.

La întâlnire au fost prezente și instituțiile care sprijină constant campania în județ: Direcția de Sănătate Publică Alba, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Alba și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba. Prezența lor a arătat existența unei rețele de sprijin pentru familiile aflate în dificultate.

Vindecarea începe de la recunoașterea slăbiciunii

Întâlnirea de la Blaj a arătat că prevenirea dependențelor nu ține doar de educație sau de intervenție socială, ci și de partea sufletească, precizează Arhiepiscopia Alba Iuliei.

Credința și apropierea de Dumnezeu pot fi sprijin pentru tineri. Ei se vindecă atunci când sunt primiți cu răbdare, când cineva le înțelege frământările și le oferă un sprijin care nu judecă, ci ridică. În astfel de momente se vede puterea unei inimi deschise.

De aceea rămâne actual cuvântul Sfântului Paisie Aghioritul: „Când omul își recunoaște slăbiciunea și cere ajutorul lui Dumnezeu, atunci începe vindecarea”.

Campania „Alege viața! Nu dependența!” este derulată în cadrul proiectului „Copii pentru viitor! – Program de suport pentru copil și familie” (cod SMIS 329525), finanțat prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027, implementat de Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, în parteneriat cu Primăria Comunei Șona.

Foto credit: Arhiepiscopia Alba Iuliei

