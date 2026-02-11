Descoperire arheologică în Covasna: O figurină veche de peste 7.500 de ani a fost scoasă la lumină lângă Sfântu Gheorghe

O figurină feminină din lut, veche de peste 7.500 de ani, a fost descoperită marți în apropierea municipiului Sfântu Gheorghe.

Artefactul din perioada neolitică a fost scos la lumină în zona Arcuș – Platoul Târgului (Vasarteto), în timpul unor lucrări de extindere a rețelelor electrice.

Cercetările au fost realizate de o echipă a Muzeului Național al Carpaților Răsăriteni din Sfântu Gheorghe, cu sprijinul unor arheologi colaboratori independenți.

Descrierea figurinei

Potrivit reprezentanților muzeului, săpăturile au scos la iveală urmele unei așezări neolitice datate între anii 5800-5500 î.Hr., care aparține culturii Starcevo-Criș, una dintre cele mai vechi culturi agricole din sud-estul Europei.

Statueta a fost identificată într-o locuință veche de peste șapte milenii, alături de fragmente ceramice.

„Figurina, înaltă de doar 6 centimetri, a fost modelată dintr-un lut amestecat cu pleavă și nisip, apoi arsă la o temperatură ridicată. Are o culoare cărămizie deschisă, iar pe partea din față se observă nuanțe brun-închise, semn că acolo focul a atins-o mai mult”, au transmis reprezentanții muzeului pe pagina de Facebook.

„Brațele, modelate pe lateral, par ridicate, iar în față se disting două mici proeminențe care indică sânii – semn clar că avem de-a face cu o figură feminină. Poziția aceasta, cu brațele deschise, era specifică reprezentărilor din neolitic, simbolizând rugăciunea, invocarea sau comuniunea cu divinitatea”.

Prin vechimea sa, relicva oferă indicii importante despre viața spirituală și practicile comunităților neolitice timpurii.

