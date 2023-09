Cum a ajuns consumul de droguri răspândit între tineri și ce putem face: Sinteza discuțiilor de la ITO 2023

Organizatorii Întâlnirii Tinerilor Ortodocși (ITO) 2023 de la Timișoara au transformat evenimentul într-un bun prilej pentru lansarea unor dezbateri legate de un flagel contemporan care distruge tinerii: consumul de droguri.

La nici zece zile distanță, ecoul discuțiilor se amplifică, din moment ce luni, la începerea noului an școlar, Președintele Klaus Iohannis a anunțat că a inclus subiectul consumului de droguri în rândul tinerilor pe ordinea de zi a următoarei ședințe a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

De asemenea, al doilea om în stat, Nicolae Ciucă, Președintele Senatului, a declarat, tot luni, la Alba Iulia, că „toate instituţiile statului trebuie să se implice astfel încât tot lanţul, de la intrarea în ţară până când ajunge la cei care, din păcate, au căzut pradă acestui flagel, trebuie verificat şi trebuie controlat şi trebuie combătut”.

Într-adevăr, instituțiile de forță trebuie să combată criminalitatea organizată, dar problematica din jurul acestui flagel este mult mai profundă și implică și nevoia de educare și de schimbare a minții, de vindecare a familiei românești și a sufletelor care înlocuiesc iubirea cu o iluzie a fericrii dată de consumul de substanțe.

În acest sens, publicăm mai jos o sinteză a celor discutate la Conferințele ITO 2023.

Cauze

Psihologul Alina Neagoe, de la Agenția Națională Antidrog (ANA) – Ministerul Afacerilor Interne, a explicat, la Conferințele ITO 2023, „terenul” psihologic care favorizează consumul și dependența de droguri în rândul adolescenților.

Debutul marilor probleme de sănătate este undeva, în jurul vârstei de 14 ani. Poate nu întâmplător, debutul în consumul de droguri a ajuns la 13 ani, a adăugat psihologul.

Dar care este cauza acestor probleme mentale și emoționale?

„Dacă ne întoarcem la întrebarea «Cum am ajuns aici?», am ajuns pentru că am pierdut anumite valori fundamentale. Una din ele este familia. Comunicarea dintre familie și tânăr este o problemă identificată de majoritatea pacienților cu care au vorbit”, a spus dr. Radu Țincu, medic primar Terapie Intensivă – Toxicologie, participant la prelegerile din cadrul ITO 2023.

În plus, la adolescență, tânărul pune foarte mult accentul pe emoție și experiment, pe descoperirea de lucruri și anturaje noi, dar nu are dezvoltată și acea parte a creierului care implică gândirea rațională și înțelegerea consecințelor pe termen lung.

Treaba Familiei și a Școlii ar fi să îndrepte tânărul spre anturaje sănătoase, care-l validează fără să-l implice în comportamente de risc.

Ce putem face?

Rețeaua de sprijin este foarte importantă în recuperarea dependenților de substanțe, a atenționat Dr. Bogdan Gheorghe de la Agenția Națională Antidrog – Ministerul Afacerilor Interne, la Conferințele ITO 2023.

Mitropolitul Ioan și Dr. Radu Țincu au subliniat că Biserica se poate implica în efortul de informare și educare a tinerilor pentru evitarea consumului de droguri.

O propunere a Mitropolitului Banatului a fost implicarea organizațiilor de tineret în campaniile de informare ale Agenției Naționale Antidrog – pentru că, la vârsta aceasta, sunt mai bine primite sfaturile venite de la tinerii de aceeași vârstă decât cele venite de la adulți.

Aceasta nu înseamnă că implicarea părinților nu este și ea esențială. În prevenirea consumului de droguri sau în recuperarea după dependență, au mai subliniat specialiștii. Tinerii așteaptă iubire și validare, pe care trebuie să le primească din familie, ca să nu fie nevoiți să le caute în anturaje nocive.

Același lucru – implicare, iubire și validare a celor vulnerabili – le-a cerut Mitropolitul Ioan tinerilor ortodocși:

„Dragi tineri, legați un lanț uman în jurul celui care ați văzut că a început să alunece spre traficare sau spre consum de droguri. Vă rog, înconjurați-i cum își apără păsările puii când vin răpitorii la cuib!”

Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Mircea Florescu

