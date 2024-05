Patriarhul Daniel trimite scrisoare irenică de Paști către Întâistătorii Bisericilor Ortodoxe Autocefale

Părintele Patriarh Daniel a trimis joi o scrisoare irenică de Paști Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I și Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe Autocefale.

Text integral:

București, Sfintele Paști 2024

Sanctitatea/Preafericirea Voastră,

Hristos a Înviat!

Sfânta Sărbătoare a Învierii este temelia vieții creștine și pregustarea slavei și bucuriei Împărăției Cerurilor. Prin urmare, Taina morții şi Învierii Domnului nostru Iisus Hristos ne descoperă tuturor biruința sfințeniei asupra păcatului, a iubirii asupra urii, a păcii asupra violenței, a dreptății asupra nedreptăţii.

În aceste vremuri dificile, marcate de crize morale, economice și sociale, precum și de conflicte militare devastatoare, ale căror consecințe tragice afectează viețile a multor creștini, suntem chemați de Domnul Iisus Hristos Cel Înviat să aducem alinare, vindecare și nădejde tuturor celor aflați în suferințe și nevoi. Astfel, devenim, cu toții, mâinile iubirii milostive ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos Cel Răstignit și Înviat, arătând celor singuri, bolnavi și marginalizați iubirea Lui jertfelnică și sfințitoare pentru toți oamenii.

Ne rugăm lui Dumnezeu ca Sfintele Sărbători de Paşti să vă aducă sănătate şi mult ajutor în lucrarea pastorală și misionară pe care o desfăşuraţi.

Cu deosebită prețuire și frățească îmbrățișare în Hristos/

Cu bucurie în Iisus Hristos Domnul Cel Înviat,

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

