Crucea nu este căutarea suferinței, ci asumarea iubirii: PS Paisie Sinaitul

„Crucea nu este căutarea suferinței, ci asumarea iubirii”, a spus duminică, la Catedrala Patriarhală, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal. „Hristos nu ne cheamă să iubim suferința în sine, ci să iubim pe Dumnezeu și pe aproapele cu adevărat.”

„Învățătura creștină nu caută suferința ca mijloc de mântuire, ci caută iubirea. Iar crucea acceptată, asumată, devine semnul iubirii și al dăruirii totale. A purta crucea pe urmele lui Hristos înseamnă a ne asemăna cu El în oferirea celei mai mari dovezi de iubire”, a subliniat Preasfinția Sa.

Chemare personală, liberă și radicală

În omilia sa, ierarhul explicat faptul că Sfânta Cruce nu este doar un obiect de cult, nici doar amintirea unui fapt istoric, ci este o realitate vie și duhovnicească, o cale a mântuirii la care Hristos ne cheamă să-L urmăm: „Este o chemare personală, liberă, dar și radicală. Hristos nu forțează pe nimeni, dar arată că nu există mântuire fără Cruce.”

„Hristos nu-i silește pe oameni spre Cruce înaintea Lui, ci îi cheamă să-L urmeze pe El – fiindcă El a purtat mai întâi Crucea; El a fost batjocorit și răstignit pe Cruce pentru păcatele întregii omeniri. El a murit pe Cruce și a fost îngropat. Dar prin Învierea Sa, Crucea nu mai este semnul rușinii și al înfrângerii, ci devine semnul biruinței și al iubirii”, a adăugat părintele episcop vicar patriarhal.

Adevărata libertate: renunțarea la voia proprie

Lepădarea de sine, despre care vorbește Hristos în fragmentul evanghelic citit în Duminica de după Înălțarea Sfintei Cruci, reprezintă renunțarea la egoism.

„Aceasta este adevărata libertate: nu aceea de a face voia noastră, ci de a trăi în armonie cu voia lui Dumnezeu. Preceptele lumii de azi ne spun mereu: trăiește pentru tine, fericirea ta contează înainte de toate, afirmă-te cu orice preț”, a spus Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul.

„Dar Evanghelia ne arată contrariul: nu egocentrismul aduce fericirea, ci comuniunea, jertfa, capacitatea de a-l pune pe celălalt mai presus de mine însumi.”

Logica Crucii: Să-ți dai viața din dragoste

În acest sens, Hristos ne arată alt drum: Cine va să-și scape viața, o va pierde, iar cine o va pierde pentru Mine și pentru Evanghelie, acela o va mântui (Mc. 8,35)”.

„Un paradox care se traduce cam în felul următor – dai totul ca să primești totul! Îți riști chiar și propria viață pentru dragostea mare pe care o porți față de alții, atunci când înțelegi cu ce fel de dragoste ne-a iubit pe noi Dumnezeu”, a explicat ierarhul.

„În Vechiul Testament, Moise îi spune lui Dumnezeu că preferă să fie șters și el din Cartea Vieții de dragul poporului său (Ieșirea 32, 32). Apostolul Pavel spune și el că preferă să fie anatema pentru mântuirea fraților săi (Romani 9, 3). Iar Sfinții Părinți ai pustiei mărturiseau că nu vor să intre în rai fără ceilalți pentru care se rugau. Aceasta este logica Crucii: să-ți dai viața pentru aproapele, pentru că Hristos Și-a dat viața pentru noi.”

Viața e câștigată când e trăită ca dar

„Viața nu este o posesiune a noastră, ci este un dar primit. Nu ne-am dat noi singuri viața – am primit-o de la Dumnezeu Creatorul”, a subliniat Preasfinția Sa.

„Și o putem câștiga cu adevărat numai atunci când o trăim ca dar și ca responsabilitate, nu ca proprietate absolută. Adevărata pierdere este să trăiești doar pentru tine și să ajungi la final fără sufletul mântuit.”

Episcopul vicar patriarhal a amintit un citat al Sf. Ioan Gură de Aur spune: „Nu pierdem viața atunci când murim, ci atunci când păcătuim; nu o câștigăm atunci când trăim mult, ci atunci când trăim în Hristos”.

Numai prin cruce iubire devine autentică

Crucea poate lua multe forme, a explicat ierarhul: responsabilitatea față de familie, fidelitatea într-o lume a relativismului, mărturisirea credinței într-un mediu ostil sau ironic, răbdarea în boală și suferință.

„Vedem cum lumea de astăzi caută succesul, confortul, imaginea perfectă pe rețelele sociale, dar fuge de cruce, de jertfă, de asumarea greutăților. Și totuși, omul descoperă, mai devreme sau mai târziu, că fără cruce, fără jertfă, nu există bucurie deplină, pentru că numai prin cruce iubirea devine autentică”, a precizat Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul.

„Viața adevărată nu se câștigă prin a aduna, ci prin a dărui. Nu prin a fugi de cruce, ci prin a o purta cu nădejde. Nu prin a ne rușina de Hristos, ci prin a-L mărturisi cu curaj. Astfel, viața noastră, dăruită în mâinile Domnului, nu se pierde, ci se regăsește în veșnicia iubirii Sale.”

Astfel, a încheiat Preasfinția Sa, „Crucea lui Hristos ne arată că sensul vieții nu stă în a câștiga lumea întreagă, ci în a nu pierde sufletul”.

Foto credit: Catedrala Patriarhală