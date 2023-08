„Credința este o ancoră care ne dă echilibru”: Interviu cu Laura Popescu, Ambasadoarea României în Marea Britanie

„Credința este o rădăcină pe care o purtăm în inimă oriunde ne-am afla în lume, o ancoră care ne dă echilibru indiferent de furtună, un modulator care ajustează permanent și organic relația spirituală cu țara”, declară, pentru Basilica.ro, Excelența Sa Laura Popescu, Ambasadoarea României în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Diplomatul vorbește în interviu despre comunitatea românească din această țară și rolul Bisericii Ortodoxe Române în coagularea ei, detaliază contribuția românilor la societatea britanică și subliniază ca semnificativ faptul că prima vizită externă a Regelui Charles al III-lea a fost în România.

Basilica.ro: Doamnă ambasador, câți români sunt în Regatul Unit?

În contextul ieșirii Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (UK) din Uniunea Europeană (UE), cetățenii statelor membre UE care locuiau aici la data de 31 decembrie 2020 trebuiau să se înregistreze în Schema de Rezidență UE (EU Settlement Scheme – EUSS) pentru a putea primi dreptul de ședere în UK, fie rezidență temporară (pre-settled), fie rezidență permanentă (settled).

Statisticile oficiale ne arată că, până în prezent, există 1.470.000 de aplicații din partea cetățenilor români pentru a obține rezidența în UK, din care au fost soluționate pozitiv 1.136.100. Este important de precizat că acestora li se adaugă persoanele care au dublă cetățenie și cei care au venit cu diferite tipuri de viză în Marea Britanie începând cu anul 2021.

Deci este posibil ca, în acest moment, comunitatea românească din Regatul Unit să fie cea mai mare din afara României (bineînțeles, cu excepția românilor din comunitățile istorice).

De menționat încă un aspect relevant – comunitatea românească din UK este a doua cea mai mare comunitate europeană de aici (imediat după cea poloneză). De altfel, limba română este a treia cea mai vorbită limbă din Anglia și Țara Galilor, potrivit rezultatelor Recensământului din 2021. Nu este de mirare, având în vedere că Londra este capitala cu cei mai mulți români, după București și Chișinău.

În ceea ce privește structura comunității românești din Regatul Unit din punct de vedere al categoriilor profesionale, avem foarte mulți cetățeni români care lucrează în domeniile servicii administrative, comerț, HORECA, agricultură, construcții, educație, sistemul public de sănătate și îngrijire, precum și în domenii precum finanțe și IT.

Basilica.ro: Care sunt cele mai frecvente probleme cu care românii se adresează Ambasadei și consulatelor României din Marea Britanie?

Există o multitudine de aspecte importante și concrete care vizează cetățenii români aflați în Regatul Unit, cele mai multe fiind de competența celor trei consulate generale ale României – de la Londra, Manchester și Edinburgh.

Având în vedere mărimea impresionantă a comunității, cetățenii români se adresează în număr mare consulatelor pentru servicii consulare (documente de călătorie, acte de stare civilă, acte notariale) și asistență consulară, iar această muncă este substanțială.

De exemplu, pe parcursul anului 2022, echipa Consulatului General al României la Londra (tocmai pentru a veni și mai mult în întâmpinarea nevoilor de documente și asistență consulară ale românilor, secția consulară a Ambasadei a fost transformată într-un consulat general, o misiune per se) a prestat un număr de 104.853 servicii consulare, continuând să rămână pe primul loc în topul oficiilor consulare ale României din toată lumea în ceea ce privește numărul de servicii și complexitatea activităților desfășurate.

De asemenea, crește numărul românilor activi în instituțiile statului britanic și al celor aleși în autoritățile locale.

Revenind la provocări, printre acestea se numără și modificarea semnificativă a condițiilor de intrare și ședere post-Brexit pentru cetățenii europeni (deci și români). Din păcate, mulți români continuă să vină să lucreze în Regatul Unit după data de 1 ianuarie 2021 fără a deține viză de muncă, așa cum prevede noul sistem de imigrație – motiv pentru care fie sunt opriți la frontiera britanică pentru verificări suplimentare, fie au ulterior probleme, atunci când sunt identificați.

Consulatele noastre asistă, în limita competențelor, cetățenii români cărora le este refuzată intrarea în Regatul Unit, pe fondul noilor reglementări în materie de imigrare, dar încercăm să diseminăm cât mai multe informații referitoare la noile condiții, astfel încât să fie evitate astfel de situații.

Este necesară însă o informare corectă și extinsă și în România, iar aici un rol important ar putea să îl aibă autoritățile locale și parohiile.

Un alt aspect aflat în zona de competență a consulatelor vizează acordarea asistenței consulare cetățenilor români aflați în dificultate pe teritoriul UK – minori aflați în plasament, persoane arestate, aflate în centrele de imigrare, spitalizate, fără adăpost, repatriate medical, oprite la frontieră, lipsa documentelor necesare (spre exemplu mulți nu știu că în UK se poate intra acum doar cu pașaportul, nu și cu cartea de identitate).

De asemenea, avem multe solicitări privind condițiile de acces pe piața britanică a muncii, procedura de obținere a vizei de muncă, drepturile la locul de muncă, condițiile de acordare a unor prestații sociale (pensii, prestații familiale, dizabilitate).

Totodată, sunt lucrători români care sesizează încălcarea drepturilor de muncă (neplata salariului, concedierea nelegală, neacordarea concediului, nerespectarea normelor privind timpul de muncă) și doresc să știe cum pot anunța autoritățile britanice cu competențe în inspecția muncii.

Nu în ultimul rând, pot apărea și sesizări legate de exploatarea prin muncă, iar aceste situații sunt gestionate de atașații noștri de muncă și de la consulate, în colaborare cu instituțiile britanice competente și, după caz, române.

Din păcate, multe dintre problemele de mai sus sunt generate de lipsa de informare corectă a cetățenilor români. Pe de o parte sunt cei care pur și simplu nu sunt informați, pe de altă parte sunt cei care cad în capcana dezinformării.

Există persoane rău intenționate care induc în eroare conaționali, spre exemplu în ceea ce privește obținerea statutului de rezidență EUSS sau accesul pe piața muncii din UK. Este extrem de important ca publicul să se informeze din surse oficiale.

Basilica.ro: Ce face statul român pentru a le oferi sprijin în această țară în contextul ieșirii ei din UE și ce nevoi ar mai fi de acoperit?

Brexit a adus multe schimbări, trebuie să acționăm într-o altă paradigmă, să facem față unor noi provocări în ceea ce privește libertatea de mișcare, accesul pe piața muncii, schimbarea legislației în multiple domenii etc.

În luna martie a acestui an, România și Regatul Unit au relansat Parteneriatul Strategic inaugurat acum 20 de ani, tocmai pentru a îl ajusta la noile evoluții generate de ieșirea UK din Uniunea Europeană, precum și la evoluțiile curente din domeniul securității la nivel euroatlantic.

Printre domeniile prioritare de cooperare se află și legăturile inter-umane, cu o serie de linii de acțiune relevante pentru comunitatea românească din UK, fiind un puternic semnal de angajament.

Pe lângă sprijinul direct menționat în răspunsul la întrebarea anterioară, Ambasada și cele trei consulate generale mențin relații foarte bune cu autoritățile britanice, pe toate palierele de lucru, pentru promovarea și protejarea drepturilor cetățenilor români în Regatul Unit.

De altfel, în toate discuțiile pe care le port cu oficiali britanici, aduc mereu în atenție tema comunității românești de aici.

Spre exemplu, ne bucură abordarea pozitivă din partea reprezentanților Ministerului britanic de Externe și a celui de Interne și dorința reală de cooperare pentru a reduce la minimum efectele colaterale ale noii politici de imigrație a UK.

Diplomații Ambasadei și ai consulatelor participă regulat la reuniuni de lucru și discuții bilaterale pe teme ce vizează evoluțiile post-Brexit, având ca obiectiv monitorizarea respectării drepturilor cetățenilor UE și implementării corecte a Acordului de Retragere.

În ceea ce privește protecția drepturilor lucrătorilor români din acest stat, cei doi atașați pe probleme de muncă și sociale din cadrul Ambasadei, reprezentanți ai Ministerului Muncii și Solidarității Sociale din România, oferă servicii de informare și consiliere românilor care se confruntă cu probleme la locul de muncă, care au nevoie de informații despre soluționarea litigiilor de muncă sau despre accesul la prestații de securitate socială, spre exemplu pensii.

De asemenea, colegele noastre cooperează strâns atât cu autoritățile române și britanice, precum și cu organizații neguvernamentale și asociații românești care sprijină cetățenii români, în special pe cei vulnerabili, fiind dezvoltate inclusiv proiecte comune cu scopul creșterii nivelului de informare privind drepturile lucrătorilor și prevenirea exploatării prin muncă.

Dată fiind comunitatea mare de români din Regatul Unit, în prezent se lucrează la extinderea rețelei consulare. Este o procedură complexă, dar sperăm ca în curând să putem inaugura Consulatul General al României la Birmingham și un oficiu consular la Belfast.

De notat și eforturile Departamentului pentru Românii de Pretutindeni care dau posibilitatea mediului asociativ românesc din UK să acceseze fonduri pentru finanțarea de proiecte de interes pentru comunitate, esențiale pentru păstrarea, dezvoltarea și exprimarea identității etnice, culturale, lingvistice și religioase. Au fost implementate mai multe astfel de proiecte și sperăm să vedem și pe viitor cât mai multe acțiuni în acest sens.

Vorbind de identitate lingvistică, ne bucurăm că există numeroase cursuri de limba română pentru copii organizate de către comunitate și de biserici. De curând s-a decis reluarea cursurilor de limbă, cultură și civilizație românească (LCCR) derulate de Institutul Limbii Române, aflat în subordinea Ministerului Educației din România.

Astfel, limba română va putea fi predată de profesori români în școli din Regatul Unit care și-au manifestat interesul în acest sens. Este un pas foarte important pentru menținerea identității românești și a legăturii cu țara.

Basilica.ro: Ce ne puteți spune despre integrarea românilor pe piața britanică a muncii?

Comunitatea românească din Marea Britanie, deși de migrație relativ recentă, este una bine integrată din punct de vedere socio-economic, cu o contribuție substanțială la economia și dezvoltarea societății britanice și a relației bilaterale.

Românii se adaptează repede, se bucură de aprecierea angajatorilor și se evidențiază prin etica muncii, seriozitate și profesionalism. Până acum am auzit doar cuvinte de laudă la adresa angajaților români.

O dovadă suplimentară a integrării este și faptul că avem deja mai mulți români care, în urma alegerilor locale din ultimii trei ani, au obținut mandate în cadrul consiliilor locale din diverse regiuni ale UK.

Încrederea care le-a fost acordată este o dovadă a acestei capacități de integrare și, totodată, a puterii de a schimba lucruri prin ambiție și implicare.

Ca peste tot, există și percepții distorsionate, create de generalizări ale unor cazuri punctuale. Din păcate, în anumite perioade, „narativul anti-est-europeni” a fost preeminent, tributar unor abordări politice viciate și anumitor stereotipuri.

Din fericire, situația s-a schimbat, iar contribuția comunității românești este recunoscută. Îmi amintesc că în perioada pandemiei au existat câteva articole în presa britanică în care era apreciat rolul decisiv jucat de lucrătorii români în domenii esențiale.

Din păcate, trebuie să realizăm că există și persoane care fie au intenții mai puțin legitime, fie cad în capcana celor cu intenții mai puțin legitime. Exploatarea prin muncă și traficul de ființe umane rămân un flagel de combătut și sunt depuse eforturi semnificative și pe acest palier, unde colaborarea cu autoritățile britanice este, de asemenea, foarte bună.

Basilica.ro: Continuă studenții români să vină la studii în Marea Britanie?

Ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană a restrâns, din păcate, accesul studenților români la universități din Marea Britanie, fapt regretat inclusiv de universități, pentru că studenții români erau extrem de apreciați în timpul facultății și foarte căutați de companiile de recrutare după încheierea studiilor.

În acest moment există cca 8.000 de studenți din România, dar numărul deja a scăzut semnificativ pentru că taxele universitare se situează între 16.500 și 38.500 lire sterline pe an, la care se adaugă costurile de cazare și întreținere. Conform datelor oficiale, în anul universitar 2021-2022 numărul studenților români nou înscriși la universități din UK a scăzut cu 83% față de anul universitar precedent.

Apropos de mediul universitar, aș dori să precizez și faptul că limba română continuă să fie de interes pentru studenții străini. De curând am celebrat zece ani de la crearea Lectoratului de limbă română din cadrul Universității Oxford și facem demersuri pentru înființarea unui lectorat similar la Universitatea din Cambridge.

Basilica.ro: Cât de importantă este credința strămoșească pentru comunitatea românilor din Marea Britanie?

Departe de casă, mulți dintre românii din diaspora caută punți de legătură cu acasă, proximitatea tradițiilor, iar atașamentul față de valorile creștine este una dintre aceste punți.

Credința este o rădăcină pe care o purtăm în inimă oriunde ne-am afla în lume, o ancoră care ne dă echilibru indiferent de furtună, un modulator care ajustează permanent și organic relația spirituală cu țara.

O dovadă că românii din Marea Britanie confirmă această raportare la credință este și creșterea continuă a numărului de biserici românești de toate confesiunile și participarea numeroasă la serviciul divin.

Touching to join inauguration of Romanian Orthodox Church in Swansea, along with local authorities and fellow Romanians. Proud of the appreciation for the Romanian community.

Spre exemplu, recent (30 iulie), am participat la inaugurarea parohiei ortodoxe românești din Swansea (Țara Galilor), unde am fost onorați și de reprezentanții pentru zona West Glamorgan ai Majestății Sale Regele Charles al III-lea – ne bucură și ne simțim binecuvântați de afecțiunea specială și constantă a Majestății Sale și de faptul că a ales România pentru prima vizită după încoronare.

Basilica.ro: Cum contribuie Biserica Ortodoxă Română la coagularea comunităților din Marea Britanie și la păstrarea și promovarea identității românești? Ați avut cazuri concrete de colaborare cu Biserica Ortodoxă Română în diverse proiecte?

Consider că Biserica Ortodoxă Română are un rol semnificativ pentru românii din străinătate, fiind un factor de coagulare a comunității și care, alături de celelalte culte religioase, catalizează menținerea profilului identitar și spiritual al românilor din străinătate.

Cred că putem vorbi de o valență terapeutică suplimentară a Bisericii pentru românii aflați departe de casă.

Dincolo de dimensiunea esențial spirituală, bisericile au o puternică latură comunitară, devenind adevărate hub-uri sociale, identitare și culturale pentru românii care trăiesc în străinătate.

Mulți dintre cei cu care am avut ocazia să intru în dialog în numeroasele parohii la care am reușit să ajung până acum mi-au spus că vin la biserică pentru că doresc să participe la slujbe, dar și pentru a socializa cu alți români.

De asemenea, copiii găsesc un spațiu primitor, unde pot participa la cursuri de limba română și diferite activități culturale organizate de către parohii.

As I attended yesterday the patronal feast of the Romanian orthodox parish in Bristol, it was a pleasure to meet so many wonderful members of the Romanian community living in this part of the UK.

— Laura Popescu (@laurapopescumfa) May 23, 2022