O nouă parohie s-a înființat în Marea Britanie: Prima liturghie de la Swansea, în Țara Galilor

Părintele Paroh Vasile Flavian Brănescu a oficiat duminică prima liturghie de la nou-înființata parohie din Swansea, Marea Britanie.

La eveniment au fost prezenți un reprezentant al Bisericii Anglicane din Țara Galilor, Louise Fleet, Lord Locotenent al Coroanei Britanice pentru regiunea West Glamorgan, Alan Brayley, Înalt Șerif de West Glamorgan al Majestății Sale, Graham Thomas, Lord Primar al orașului, și Laura Popescu, Ambasadoarea României în Regatul Unit.

Numeroase familii de români au venit la slujbă și și-au împărtășit copiii: din Bridgewater, Bristol, Hereford, Aberystwyth, Cardiff, Bridgend, Neath, Llanelli, Carmarthen și alte localități galeze.

Discursurile oficialilor au evocat strânsele legături dintre România și Regatul Unit, aprecierea Regelui Charles al III-lea pentru țara noastră, precum și aprecierea autorităților locale pentru contribuția pozitivă a comunității românești la societatea britanică.

Ambasadoarea Laura Popescu a vorbit despre semnificația specială a inaugurării noii parohii, exprimându-și încrederea că Biserica va contribui la consolidarea comunității românești din regiune.

Mulțumiri speciale au fost aduse Părintelui Mitropolit Iosif al Europei Occidentale și Meridionale, Părintelui Protopop Ioan Moldovan de la Parohia Ortodoxă Română „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din Bristol, dar și Dianei Stroia, fost consul onorific al României în Țara Galilor, care s-a implicat semnificativ în eforturile de înființare a noii parohii.

Părintele Paroh a oferit reprezentantului Bisericii Anglicane și oficialilor britanici câte o icoană ortodoxă.

După eveniment, Lordul Locotenent Louise Fleet a scris pe Tweeter: „Am fost onorată de vizita Ambasadoarei României la inaugurarea primei Parohii Ortodoxe Române din Swansea. Se adaugă în mod minunat comunității de credințe din zonă. Mi-a plăcut mult slujba frumoasă și ospitalitatea caldă a comunității românești”.

Slujbele se desfășoară la St Gabriel’s Church, Bryn Road, Brynmill, Swansea SA2 0AP.

„De câteva luni, românii ortodocși se întâlneau ocazional la Biserica St Gabriel’s, pentru a oficia Taina Botezului”, a scris pe Facebook comunitatea anglicană care administrează lăcașul de rugăciune. „De acum, se vor întâlni în fiecare duminică, de la 11:30, pentru a oficia Sfânta Liturghie. Le transmitem un bunvenit călduros fraților și surorilor noastre de rit ortodox.”

