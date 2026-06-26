Costumele populare românești au fost prezentate într-o expoziție la Dublin

O expoziție de costume populare românești a fost organizată, la Centrul Eparhial din Dublin, cu ocazia Zilei Naționale a Iei.

Costumele tradiționale, aduse din mai multe regiuni ale României, au pus în valoare expresia identității naționale în comunitatea din Episcopia Irlandei și Islandei, la finalul săptămânii trecute.

Credincioșii au avut ocazia să redescopere frumusețea tradițiilor românești și să conștientizeze importanța păstrării și promovării acestui patrimoniu, mai ales în diaspora, unde identitatea culturală și spirituală constituie un reper esențial pentru generațiile prezente și viitoare.

Ia românească este cusută manual și este transmisă din generație în generație. Aceasta reflectă valorile, credința și frumusețea culturii românești, prin care se păstrează legătura dintre trecut și prezent.

Ziua Universală a Iei este sărbătorită din anul 2013. În iunie 2022, a fost promulgată Legea care prevedea instituirea zilei de 24 iunie ca Ziua Universală a Iei.

Foto credit: Facebook / Episcopia Ortodoxă Română a Irlandei și Islandei