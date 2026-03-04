Grupul vocal „Agapia”, ambasador al Ortodoxiei românești la întâlnirea panortodoxă a corurilor din München

Grupul vocal „Agapia” al Parohiei „Buna Vestire” din Munchen a reprezentat Biserica Ortodoxă Română la cea de-a 20-a ediție a Întâlnirii panortodoxe a corurilor din München.

Acest eveniment se organizează, anual, în Duminica Ortodoxiei, prima ediție având loc în anul 2005. Ediția din acest an a reunit zece coruri ortodoxe, între care și corul „Agapia”, condus de către părintele diacon Adrian Sandu.

Corul românesc a interpretat piesele „Nădejdea mea”, „Doamne, Iisuse Hristoase” și „Doamne, Doamne”. Deși provenite din națiuni diferite, corurile prezente au demonstrat unitatea Ortodoxiei, interpretând împreună „Imnul Acatist”, în limba greacă.

La eveniment au fost prezenți ierarhi, preoți și diaconi, profesori de teologie, precum și reprezentanți ai altor culte din oraș.

Un cor cu istorie

Fondat în anul 1988, odată cu numirea părintelui Simion Felecan ca paroh al Parohiei „Buna Vestire”, Corul „Agapia” a devenit o prezență constantă în viața liturgică a comunității românești din oraș.

Timp de peste trei decenii, răspunsurile liturgice ale corului „Agapia” s-au auzit în bisericile St. Lukas și St. Pius, iar de zece ani, acestea înfrumusețează slujbele din biserica, „Sfânta Maria” din München.

Dincolo de activitatea liturgică, corul s-a remarcat ca un veritabil ambasador cultural, susținând concerte la Berlin, Aachen, Ulm, Augsburg, Nürnberg, Roma și Viena.

Foto credit: Mitropolia Germaniei, Europei Centrale și de Nord

