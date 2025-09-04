Copiii români din Italia au combătut adicția digitală prin Tabăra „Inimilor Vesele”

Parohia din Livorno a devenit, în ultima săptămână a lunii august, gazda taberei „Inimilor Vesele”, un eveniment dedicat copiilor și adolescenților din Italia, având scopul de a combate efectele nocive ale dependenței digitale.

Timp de câteva zile, copiii au participat la ateliere de dans, pictură, cântec și cateheză, fiind prezenți la Sfânta Liturghie. Au mers în drumeții și s-au jucat departe de adicția telefoanelor și a internetului, descoperind frumusețea comuniunea și natura.

Tabăra a fost coordonată de părintele protopop Ciprian Calfa și prezbitera Nicoleta Calfa, iar activitățile au fost animate de Maria Irene Blasi din Roma, Sara Calfa și Manuela Salamone din Livorno, Ana Rebecca Both din Mantova, de Iustin Ursachi din Roma și Izabela Matei din Florența.

Foto credit: Episcopia Italiei