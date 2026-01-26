Copiii și tinerii arădeni au lăsat tabletele pentru a participa, în număr mare, la un concurs de șah

Copiii și tinerii s-au prezentat, în număr mare, la ediția a 3-a a concursului de șah denumit „Sfântul Ioan Botezătorul”, eveniment desfășurat sâmbătă, cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române.

Potrivit organizatorilor, la concurs au participat peste 70 de participanți, depășind estimările oficiale.

Turneul s-a desfășurat în sistem elvețian (6 runde), 15 minute pentru fiecare jucător și a fost împărțit în categorii de vârstă, astfel încât fiecare concurent a beneficiat de șanse egale.

Concursul a fost organizat de către Parohia Arad Bujac, în parteneriat cu Palatul Copiilor Arad.

„Este impresionant să vezi atât de mulți copii care aleg să lase tabletele pentru tabla de șah”, au remarcat organizatorii, care au promis că acest turneu va avea loc și anul viitor.

Foto credit: Arhiepiscopia Aradului / Andreea Moldovan

