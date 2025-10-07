Coordonatoarea Fundației „Mia Casa Trondheim” din Norvegia a primit o distincție din partea Patriarhului Daniel

Berit Lanke, coordonatoarea Fundației „Mia Casa Trondheim” din Norvegia, a fost distinsă cu Diploma omagială 2025 – Anul omagial al Centenarului Patriarhiei Române, cu medalie, din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, într-o ceremonie desfășurată marți la Palatul Patriarhiei.

Distincția i-a fost înmânată de către delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal.

Berit Lanke se află în România alături de un grup de pelerini, veniți pentru a participa la praznicul Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași.

„Asociația noastră își propune să‑i sprijine pe copii și tineri, oferindu‑le resurse și îndrumare pentru dezvoltarea lor armonioasă, în spiritul valorilor morale și religioase. Doresc să‑i mulțumesc Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru ordinul oferit, iar această distincție reprezintă pentru mine un angajament și mai puternic de a continua munca în sprijinul copiilor și tinerilor de azi”, a spus Lanke.

Din Norvegia la Iași

La rândul său, PS Varlaam a felicitat oaspetele norvegian pentru activitățile desfășurate până acum și a transmis delegației din Norvegia binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, urându‑le o ședere plăcută în capitala României.

Berit Lanke, coordonatoarea Fundației „Mia Casa Trondheim” din Norvegia, a finanțat proiectul „Mia Casa Inculeţ” din județul Iași.

La finalul evenimentului, fiecare membru al delegației a primit, în semn de binecuvântare din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, volumul: „Brâncuşi – Sculptor creştin ortodox”.

Foto credit: Raluca Ene / Basilica.ro

