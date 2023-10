Congresul tinerilor ortodocşi români din cele două Americi a avut loc în Canada

Organizația Tineretul Ortodox Român din cele două Americi (Romanian Orthodox Youth of the Americas – ROYA) a desfășurat în Canada, în perioada 6 – 9 octombrie, congresul său anual.

Întrunirea a avut loc în apropierea Mănăstirii Înălțarea Sf. Cruci și Sf. Efrem cel nou din Mono, Ontario, la Centrul Bisericii Copte The Valley of the Mother of God Christian Retreat Center, se precizează pe site-ul Mitropoliei celor două Americi.

La întâlnire au participat peste 60 de tineri din Statele Unite și Canada. IPS Nicolae și PS Ioan Casian au luat parte la acest eveniment.

În cadrul întâlnirii au conferențiat:

Pr. Maxym Lysack, paroh la Ottawa, în cadrul Episcopiei Ortodoxe Carpato-Ruse din America (sub jurisdicția Patriarhiei Ecumenice);

PS Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei;

Arhid. Adrian Sorin Mihalache de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași.

Două dintre cele trei conferințe au fost transmise online și pot fi văzute pe pagina de Facebook a Episcopiei Canadei.

Mitropolitul Nicolae al celor două Americi și Episcopul Ioan Casian al Canadei au oficiat în a doua zi slujba Sfintei Liturghii.

Mitropolitul Nicolae al celor două Americi a vorbit în predică despre faptul că „Hristos ne-a arătat un drum: intrăm pe ușa bisericii la botez, devenim creștini, și tot avansăm către Altar ca să ne împărtășim cu Trupul și Sângele Mântuitorului, spre iertarea păcatelor și viața de veci. Deci noi nu căutăm teoretic veșnicia, veșnicia se oferă aici prin cuvântul Evangheliei, prin întâlnirea cu Hristos, în Biserică și mai ales prin hrănirea cu Trupul și Sângele Lui noi gustăm deja veșnicia”.

„Voi trebuie să ieșiți din Biserică după Sfânta Liturghie cu înțelegerea și cu trăirea că îl duceți pe Hristos în lume, duceți veșnicia în lume. Noi îl oferim pe Hristos oamenilor prin cuvântul nostru, prin purtarea noastră, prin îndrăzneala de a mărturisii că suntem creștini”, a subliniat ierarhul.

„Prin mărturisirea voastră voi, tinerii aveți puterea de a schimba pe colegii de lângă voi, puteți aduce aproape Hristos un rătăcit. Voi puteți prin mărturisirea de credință să-i schimbați pe cei din jur”.

Tinerii s-au bucurat să fie împreună cu Părintele Policarp Athenagoras care la rândul său a fost membru în ROYA.

La final, IPS Nicolae a felicitat tinerii organizatori ai acestui eveniment și a oferit diplome participanților.

Foto credit: Mitropolia celor două Americi