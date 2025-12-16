Concursul Național „Icoana ortodoxă – lumina credinței” 2026 este dedicat femeilor cu viață sfântă recent canonizate

Sectoarele Cultură, Pictură și Restaurare și Teologic-Educațional ale Patriarhiei Române organizează, în perioada 15 decembrie 2025 – 31 iulie 2026, o nouă ediție a Concursului Național Icoana ortodoxă – lumina credinței.

Tematica acestui concurs de pictură bisericească se înscrie în cea a anului 2026, desemnat de Biserica Ortodoxă Română drept Anul omagial al pastorației familiei creștine și Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame).

Înscrierea candidaților se va face în perioada 23-27 martie 2026, la sediul Sectorului Cultură, Pictură și Restaurare din str. Maria Rosetti, nr. 63, Sector 2, București, iar evaluarea lucrărilor va avea loc între 30 martie și 3 aprilie 2026.

Ceremonia de premiere este programată pentru data de 20 mai 2026, la Palatul Patriarhiei, când va fi inaugurată și Expoziția Icoana ortodoxă – lumina credinței, cu cele mai bune lucrări din concurs.

Secțiunile concursului

Prezenta ediție cuprinde două secțiuni:

A. Icoană pe lemn

Concurenții vor reprezenta una dintre cele 16 femei cu viață sfântă (mucenițe, monahii, soții de domnitori, mame de sfinți și mărturisitoare) a căror canonizare a fost aprobată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române anul acesta.

Icoana va include imaginea sfintei (portret compozițional) și minimum două scene din viața sa.

B. Miniatură

Concurenții vor realiza două compoziții cu fragmente din textul hagiografic și imagini care să ilustreze viața uneia dintre cele 16 sfinte femei recent canonizate (Sinaxarele urmează să fie publicate odată cu Conceptul concursului).

De ce să participi

Organizatorii oferă premii în bani, iar obținerea unui premiu în cadrul acestui concurs este recunoscută ca activitate de către Comisia de Pictură Bisericească a Patriarhiei Române.

Concurenții care sunt premiați la trei ediții consecutive la secțiunea Icoană pe lemn vor fi autorizați ca pictori iconari de către Comisia de Pictură Bisericească, fără a mai efectua perioada de practică regulamentară.

Participanții se pot înscrie la una sau la ambele secțiuni ale concursului.

Citește aici mai multe detalii despre dosarul de înscriere, formatul și tehnica lucrărilor acceptate în competiție.

Concursul Național Icoana ortodoxă – lumina credinței ajunge în 2026 la a 15-a ediție.

Foto credit: Sectorul Cultură, Pictură și Restaurare al Patriarhiei Române