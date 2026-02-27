S-a lansat concursul pentru stabilirea identității vizuale a Festivalului de Artă Sacră Iași

Facultatea de Arte Vizuale și Design din cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași a anunțat miercuri lansarea concursului pentru realizarea identității vizuale a Festivalului de Artă Sacră Iași – SACRUM.

Potrivit organizatorilor, concursul se adresează designerilor, artiștilor vizuale și tuturor profesioniștilor din domeniul creației vizuale.

Obiectivul concursului este acela de a găsi un concept vizual reprezentativ care să exprime specificul festivalului. Identitatea vizuală va fi prezentă pe toate materialele de promovare și comunicare ale SACRUM.

Regulamentul de participare și calendarul sunt disponibile pe site-ul oficial al Universității „George Enescu” din Iași.

Proiectul câștigător va fi răsplătit cu un premiu de 5000 de lei brut, precum și cu un set de cărți și albume de artă. De asemenea, proiectul va fi prezentat pe canalele de social media ale festivalului.

Festivalul de Artă Sacră Iași este un proiect cultural dedicat explorării și reinterpretării vizuale a sacralității în spirit creștin, în dialog cu patrimoniul artistic, arhitectural și simbolic al orașului Iași.

Manifestarea aduce laolaltă domenii precum artele vizuale, muzica, teatrul, filmul și conferințele de specialitate.

Foto credit: Facultatea de Arte Vizuale și Design, UNAGE Iași / Facebook



