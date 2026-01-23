Clerici și specialiști avertizează: consumul de droguri a devenit o criză socială și spirituală în România

Consumul de stupefiante este în creștere la nivelul Uniunii Europene, iar diversificarea substanțelor îngreunează intervenția autorităților sanitare, arată un raport al Agenției Uniunii Europene pentru Droguri.

Astfel, specialiștii antidrog, dar și clerici intensifică activitățile de prevenire și conștientizare desfășurate în mediul școlar, familial și comunitar, pentru a limita impactul fenomenului asupra tinerilor și societății.

Statistici îngrijorătoare

Cătălin Țone, expert antidrog, a explicat faptul că în ultimii ani numărul consumatorilor de droguri a crescut în România.

„Avem statistic, din anul 2022, cel puțin un milion de persoane care au consumat cel puțin o dată în viață droguri, dar cu siguranță în noul raport oficial, cifra va sări undeva de un milion și jumătate”, a explicat expertul antidrog.

Țări precum Germania au în vedere chiar legalizarea fenomenului, o soluție fără rezultate pentru combaterea numărului crescând al consumatorilor.

Părintele Tudor Gheorghe de la Centrul de Evaluare și Tratament al Toxicodependențelor pentru Tineri „Sfântul Stelian”, a precizat că: „la începutul anilor 90, spre anii 2000, România era o țară de tranzit, cu privire la substanțele care aduc toxicomania, dar încet România a devenit o țară de consum”.

Viața sub dependență

Elena Nicolae, psihoterapeut în adicții, a vorbit despre starea în care pot ajunge consumatorii într-un interviu pentru Trinitas TV.

„Tot ceea ce face într-o zi se învârte în jurul consumului, iar el nu poate să mai aibă nicio altă activitate. Gândul este doar la a consuma”.

Psihoterapeutul în adicții precizează că „momentul în care un tânăr realizează că are nevoie de ajutor este momentul în care simte că nu mai poate controla consumul de droguri”.

Tratamentele și psihoterapia durează minim un an pentru a obține rezultate vizibile în cazul dependenților de substanțe interzise.

Biserica are grijă de toți oamenii

În lupta pentru combaterea fenomenului consumului de stupefiante, clericii se alătură specialiștilor din acest domeniu.

Părintele Cătălin Constantin Caucă de la Penitenciarul București – Rahova a evidențiat rolul lucrării Bisericii în mediul penitenciar: „Scopul nostru este să redăm societății oameni reintegrați, mai buni și, dacă se poate, vindecați”.

Totodată, Părintele Tudor Gheorghe organizează sesiuni de comunicare pe tema stupefiantelor în societate.

„Vreau să vă spun că este mai ușor a preveni decât a trata. Această sesiune de comunicare vine cu această idee, că trebuie să prevenim pe cât de mult putem consumul de droguri. Cea mai bună formă de prevenire a consumului de droguri este informarea”.

Sprijin pentru consumatori

În anul 2024 a fost inaugurat Centrul Ortodox de Recuperare din Adicții „Sfântul Maximilian” al Arhiepiscopiei Iașilor.

Așezământul își desfășoară activitatea cu sprijinul unor specialiști din țară și din străinătate cu experiență în domeniul adicțiilor.

„Boala aduce cu sine oarecare smerire a cugetului prin faptul că îți dai seama că ești neputincios. De aceea noi considerăm adicția o boală și vrem ca acest centru să nu fie doar un centru social, ci un centru de tămăduire integrală”, a precizat părintele Iulian Negru, consilier în adicții și terapeut al centrului ieșean.

Ideea unui centru a pornit de la cazul lui Maximilian Herrmann, un tânăr care a pierdut lupta cu dependența de substanțe interzise.

