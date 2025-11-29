Arhim. Clement Haralam: Prin tot ce a făcut, Sfântul Andrei poate fi pildă pentru orice om de bună credință

Viața Sfântului Apostol Andrei poate fi pildă pentru orice persoană de bună credință, a spus Arhimandritul Clement Haralam, Mare Eclesiarh al Catedralei Patriarhale din București, la Slujba Privegherii, oficiată sâmbătă, pentru Sfântul Andrei cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României.

Din felul în care a trăit Sfântul Apostol Andrei înțelegem cât de simplă și puternică este chemarea lui Hristos.

„Din viața Sfântului Andrei înțelegem cât de simplă și în același timp, cât de puternică este chemarea lui Hristos. Sfântul Andrei urmează pe Hristos fără condiții și fără întârziere, fără calcule și fără dorința de câștig, ci pentru că a simțit în chemarea lui Iisus însuși Cuvântul Vieții”.

„Din acea zi, Sfântul Apostol Andrei i-a urmat Mântuitorului pe drumurile Țării Sfinte și adăpându-se din izvorul nesecat al dumnezeieștii învățături, pe care o propovăduia Învățătorul”, a spus părintele arhimandrit.

Propovăduirea Sfântului Andrei în Dobrogea

Pr. Clement a arătat că Sfântul Andrei s-a împărtășit din învățătura lui Hristos și apoi a propovăduit această credință păgânilor, inclusiv în Dobrogea.

„Sfântul Andrei a fost martor al multor minuni ale Domnului, împărtășindu-se din cuvântul de viață dătător al credinței celei noi întemeiate de Hristos. A văzut pătimirile Domnului, a plâns moartea lui Hristos, s-a bucurat să-L vadă pe Domnul Hristos în ziua Învierii”.

„Sfântul Andrei a predicat și-n teritoriul Dobrogei de azi, numită pe atunci Sciția Minor. Pe mulți a adus la dreapta credință și la cunoașterea lui Hristos, cel răstignit pentru mântuirea noastră”, a adăugat părintele Clement.

Cum putem uita viața Sfântului Andrei?

Noi, românii, dar și celelalte popoare, avem o pildă în viața și mucenicia Sfântului Apostol Andrei.

„Cine dintre noi ar putea uita vreodată mucenicia Sfântului Andrei? Dar crucea Sfântului Andrei, care a fost numai a lui? Căci el a cerut să fie răstignit pe o cruce diferită de cea a Domnului Hristos și mai ales, cu capul în jos”.

„Prin tot ce a făcut și a crezut Sfântul Andrei, poate fi pildă pentru orice om de bună credință și putem înțelege ce a înseamnă a crede într-un adevăr și ce nu înseamnă a nu crede într-un adevăr”, a transmis Eclesiarhul Catedralei Patriarhale.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro

