Cinci elevi români au obținut medalii la Olimpiada Europeană de Fizică

Cinci elevi români au obținut două medalii de aur, două de argint și una de bronz la Olimpiada Europeană de Fizică 2026, care s-a desfășurat în Suedia, la Goteborg, în perioada 12 – 16 iunie, anunță Ministerul Educației.

Premianții sunt elevi ai Liceul Teoretic Internațional de Informatică București. Rezultatele sunt următoarele: Alexandru Condrea și Vlad Bolohan – medalie de aur, Andrei Vila și Bogdan Ciocârlan – medalie de argint, Teodor Bichir – medalie de bronz.

Lotul României i-a avut ca lideri pe Sebastian Popescu de la Facultatea de Fizică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Mihai Vasilescu de la Facultatea de Fizică a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.

La competiția europeană au participat elevi din 41 de țări, cât și invitați din toate colțurile lumii.

Ministerul Educației și Cercetării contribuie la participarea loturilor naționale ale țării noastre la olimpiadele internaționale prin acoperirea taxelor de participare și a costurilor deplasărilor, diurnă aferentă zilelor de ședere, precum și în organizarea și desfășurarea etapelor ce preced olimpiadele internaționale.

Foto credit: Ministerul Educației