Fiecare dintre noi suntem chemați la cina Domnului, spune PS Varlaam Ploieșteanul

„În Biserică, fiecare dintre noi suntem chemați la cina Domnului, așa cum a făcut El mai întâi în Sfânta și Marea Joi, când a instituit euharistia, chemând nu doar apostolii, ci pe toți care vor crede în El”, a spus Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul duminică la Catedrala Patriarhală.

Preasfinția Sa a vorbit la predică despre Pilda celor chemați la cină, care au refuzat invitația invocând diferite cauze.

Primul dintre invitați, deși nenumit, la fel ca toate celelalte persoane incluse în parabolă, reprezintă categoria celor care își leagă sufletul de lucrurile materiale.

„Oamenii aceștia, copleșiți de grijile materiale, nu mai poartă grijă de suflet și în cele din urmă refuză binevoitor chemarea la această mare cinste, la cina pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru poporul pe care El l-a ales”.

Robi ai bogățiilor și ai simțurilor

Cel de-al doilea se scuză motivând că și-a cumpărat cinci perechi de boi și trebuie să-i încerce să vadă dacă nu cumva i-a plătit degeaba.

„Sfinții Părinți văd în cele cinci perechi de boi simțurile omului, care sunt perechi. (…) Omul acesta simbolizează de fapt pe toți oamenii care cad robi simțurilor”, a subliniat Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul.

„El nu trăiește decât la nivel biologic, ca să împlinească poftele simțurilor, ale trupului, uitând că sufletul lui are nevoie de altă hrană, de cultivarea comuniunii cu Dumnezeu, de rugăciune, de postire, de lumina faptelor bune pe care trebuie să le săvârșească”.

Al treilea refuz este motivat de întemeierea familiei, om care îi reprezintă pe cei ce „nu înțeleg că familia este un dar de la Dumnezeu, că este mediul binecuvântat de Dumnezeu, în care omul și membrii familiei sale să se împlinească duhovnicește, prin rugăciune comună, prin postire comună, prin participare cu întreaga familie la Biserică, prin spovedanie, prin împărtășire cu trupul și sângele Domnului”.

Cei care refuză chemarea la cina Domnului sunt aceia „care au devenit robii patimilor și ai simțurilor, cei care s-au legat cu totul de lumea materială, uitând că omul este mai ales o ființă spirituală, având suflet nemuritor și este chemat la moștenirea Împărăției Cerurilor”.

Chemarea este adresată tuturor

În partea finală a predicii, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a evidențiat că în locul celor care au refuzat au fost invitați cei desconsiderați de societate.

„Fiecare dintre noi, fie sărac, fie neputincios, fie orb, fie șchiop, fie purtând altă suferință sufletească, este chemat la această cină, pentru care, fără îndoială, trebuie să ne pregătim ca să nu pățim ca cel venit la nunta Fiului de Împărat și care nu avea haină potrivită și a fost scos afară de la nuntă”.

Pregătirea hainei pentru cina la care Dumnezeu ne cheamă este haina Harului Duhului Sfânt în care am fost îmbrăcați în Taina Sfântului Botez.

„Această haină a Harului Preasfintei Treimi, adeseori o pătăm și o sfâșiem, dar o putem curăța și o putem restaura prin cel de-al doilea botez, așa cum este numită Taina Pocăinței, Botezul Lacrimilor, iar prin spovedanie, curățindu-ne această haină de nuntă, să intrăm cu îndrăzneală la cina gătită nouă de Dumnezeu, mâncând din vițelul cel gras, care este un simbol al Sfintei Euharistiei”, a fost îndemnul final al ierarhului.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro