Ce spun laureații Olimpiadei de Religie: Nu este o luptă pentru premiu, ci o olimpiadă a sufletului

„Am simțit că acest concurs de Religie nu este doar o luptă pentru un premiu, ci este o olimpiadă a sufletului, în care se simt credința și dragostea pentru Hristos. A fost o ocazie minunată să-I arătăm lui Iisus că noi Îl căutăm și Îl iubim”, transmite o elevă câștigătoare a Premiului I la Olimpiada de Religie pe țară.

După concurs, elevii premiați au împărtășit impresii, publicate de presa locală și eparhială. O parte și-au trimis gândurile direct la Basilica.ro, prin amabilitatea doamnei Daniela Ceredeev, Inspector Școlar pentru disciplina Religie pentru județul Suceava.

Redăm în continuare gândurile elevilor despre disciplina Religie și Olimpiada de Religie.

Maria Bruja, Premiul I, clasa a VI-a, Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” din Câmpulung Moldovenesc:

„O mare bucurie în suflet mi-a adus participarea la etapa națională a olimpiadei de religie! Au fost zile binecuvântate, pline de lumină, în care, păstrând în suflet vii emoția și bucuria Învierii, a trebuit să scriem tocmai despre această bucurie a sărbătorii. Am întâlnit acolo mulți copii, din toate colțurile țării, cu care împărtășeam aceleași idei minunate. Am simțit că acest concurs de Religie nu este doar o luptă pentru un premiu, ci este o olimpiadă a sufletului, în care se simt credința și dragostea pentru Hristos. A fost o ocazie minunată să-I arătăm lui Iisus că noi Îl căutăm și Îl iubim.” „Subiectele au fost frumoase și ne-au oferit prilejul ca, în afară de lucrurile învățate la școală, să scoatem la iveală și comorile duhovnicești ce le avem sădite în inimă, încă de mici. Au fost multe emoții printre rugăciuni, gânduri împărtășite și iar emoții, plimbări pe drumurile vechi pietruite ale Sighișoarei, clipe de relaxare pe aleile Grădinii Zoologice din Târgu Mureș și iar rugăciuni la Mănăstirea Sfântul Mare Mucenic Dimitrie din Sighișoara. Apoi, emoțiile aflării rezultatelor și emoțiile premierii, unde – de fapt – toți eram câștigători. Mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru aceste clipe minunate!”

Maria Teodora Busuioc, Premiul I, clasa a XI-a, Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” din Bacău:

„Spun cu sinceritate că adevăratul meu câștig la finalul acestei olimpiade este faptul că am reușit să mai fac un pas către Hristos, să mă apropii, prin toate lucrurile frumoase pe care le-am citit și studiat, de Dumnezeu Care este iubire și totodată, izvorul iubirii. Olimpiada de religie este, într-adevăr o competiție, însă, în locul motivației de a dobândi un premiu, trebuie să primeze dorința sinceră de a descoperi frumusețea valorilor și virtuților creștine întrupate în Hristos, căci creștinismul este o religie a dragostei, a bunătății, a blândeții, a sacrificării sinelui egoist în favoarea slujirii aproapelui, iar acestea sunt înaltele valori pe care noi, tinerii, trebuie să ni-le însușim spre a deveni piloni ai comunității, promotori ai comuniunii și solidarității.”

Larisa-Maria Iuşan, Premiul I, clasa a XII-a Colegiul Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia:

„Am participat cu bucurie la această olimpiadă. Am avut şi încă am emoţii, mai ales că rezultatul este mult peste aşteptările mele, dar consider că pregătirea intensă m-a ajutat mult să ajung la acest rezultat”.

Maria Acasandrei, Premiul I, clasa a VII-a, Școala Gimnazială Nr. 4 din Suceava:

„Am participat la olimpiada de religie – olimpiada sufletului – prima mea experiență de acest gen, care mi-a umplut sufletul de bucurie și mi-a trezit amintirea vie a Domnului Dumnezeu. Emoțiile au fost mari, dar atmosfera de acolo, dragostea, căldura și prietenia cu care am fost primită le-au depășit cu ușurință. Această experiență mi-a întărit și cultivat învățăturile credinței ortodoxe, mi-a adus bucuria zidirii sufletești, atât de necesară în urcușul duhovnicesc”.

Cristian Vaida (foto sus – via Ziarul Lumina), Premiul I, clasa a X-a, Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” din Sibiu:

„Olimpiada a fost o experiență în sine. Am legat multe prietenii și pot spune că ne-am înfrățit toți participanții care am fost, 165 la număr. Este o experiență de neuitat din prisma faptului că, o dată, tânărul în sine s-a afirmat ca o persoană într-o continuă căutare și într-o continuă descoperire și că, până la urmă, am înțeles materia asta, religie ca fiind un mod de a fi. Asta este și religia în sine: arta frumosului. Religia este cea care a dat contur istoriei Europei, cel puțin și nu poate fi negată. Este verbul a fi, care este o trăire. Ea arată tânărului cum să trăiască, pentru că el se întreabă cum să fiu, ce să ajung, cum să ajung și tocmai religia arată trăirea frumosului și în ea se poate regăsi tânărul. Religia nu este și nu poate fi demodată. Ea a arătat că o lume se poate dezvolta frumos doar trăind în frumos. Asta am regăsit la olimpiadă. Faptul că ne putem afla pe noi înșine.”

Maria Anastasia Turcu, Mențiune, clasa a X-a, Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” din Bacău:

„Olimpiada Națională de Religie Ortodoxă mi-a deschis porțile către o cunoaștere profundă a învățăturii și esenței religioase, necesară în formarea personalității fiecărui om. Olimpiada a fost o oportunitate de a ajunge mai aproape de Dumnezeu prin împărtășirea învățăturii Sale îmbrăcată în credință statornică. Fiecare cuvânt pe care îl scriam pe foaia de examen era o mărturisire a credinței mele, iar acest lucru m-a ajutat nu numai să ajung la un rezultat deosebit, ci și să capăt o împlinire de sine. Experiența este de neuitat și marchează considerabil o etapă de dezvoltare, deoarece mi-a imprimat simțul datoriei față de divinitate și responsabilității față de oamenii ce mă înconjoară.”

Anamaria Pintilei, Mențiune, clasa a XII-a, Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Suceava:

„Ce am învățat în această experiență a unei olimpiade naționale? Ce înseamnă adevărata bucurie în Hristos: ce înseamnă o viața trăită doar cu El și prin El. «Nimeni să nu dispreţuiască tinereţile tale, ci fă-te pildă credincioşilor cu cuvântul, cu purtarea, cu dragostea, cu duhul, cu credinţa, cu curăţia.» (I Timotei 4, 12) Mulțumiri pline de recunoștință doamnei inspector Daniela Ceredeev, pentru tot efortul și pentru toate rugăciunile dumneaei către noi (care s-au simțit fără îndoială!) și doamnei profesoare Narcisa Tiperciuc, care m-a îndrumat încă din clasa a IX-a și alături de care am descoperit frumusețea, simplitatea și bucuria în această disciplină”.

David Zaharia, Mențiune, clasa a VI-a, Școala Gimnazială „Constantin Platon” din Bacău:

„Sunt foarte bucuros că am ajuns la etapa națională a Olimpiadei de Religie Ortodoxă, aceasta fiind și prima olimpiadă la care am participat și unde am trăit o experiență unică, deosebită, interesantă, pe care aș vrea să o continui și în anii următori. Am cunoscut și alți elevi din țară, am schimbat impresii și am vizitat locuri frumoase. Îi sunt recunoscător doamnei profesoare de religie, pentru susținere, îndrumare și ajutorul oferit.”

Olimpiada Națională de Religie Ortodoxă a reunit sute de tineri la Târgu Mureș (nivelul de gimnaziu) și Sibiu (nivelul de liceu). La Sibiu, participanții au primit binecuvântarea Mitropolitului Laurențiu al Ardealului și apoi câștigătorii au fost premiați tot în prezența Înaltpreasfinției Sale.

Sursa foto : Facebook / Daniela Ceredeev (laureatele din județul Suceava)

