Catedrala „Sfinții Arhangheli Mihail, Gavriil și Rafail” din Paris își serbează hramul. Programul evenimentelor

Catedrala „Sfinții Arhangheli Mihail, Gavriil și Rafail” din Paris va găzdui, în perioada 7–9 noiembrie 2025, o serie de manifestări religioase și culturale prilejuite de hramul lăcașului., informează pagina de Facebook a sfântului lăcaș.

Deschiderea sărbătorii

Sărbătoarea va debuta vineri, 7 noiembrie, cu Vecernia praznicului Sfinților Arhangheli, oficiată la Catedrală între orele 17:30 și 18:30.

Seara, de la ora 20:30, publicul parizian este invitat la un concert susținut de cei trei tenori ieșeni – Andrei Apreotesei, Andrei Fermeșanu și Florin Guzgă – acompaniați de Orchestra Metropolitană din Iași, sub bagheta dirijorului Daniel Jinga. Concertul va avea loc la Biserica Saint-Étienne-du-Mont din Paris.

Ziua Sfinților Arhangheli

Sâmbătă, 8 noiembrie, ziua praznicului Sfinților Arhangheli, programul va începe la ora 8:30 cu Utrenia și Sfânta Liturghie arhierească.

După-amiaza, de la 15:30, va fi vernisată expoziția dedicată Centenarului nașterii pictorului Paul Gherasim (1925–2025).

În continuare, între orele 16:00 și 18:00, părintele profesor Constantin Coman va susține o conferință adresată tinerilor, cu tema „A iubi în adevăr: libertate, responsabilitate și dar de sine”.

Ziua se va încheia cu slujba Vecerniei, de la ora 18:00.

Praznicul Sfântului Nectarie

Duminică, 9 noiembrie, sărbătoarea va continua cu Utrenia și Sfânta Liturghie, între orele 8:30 și 12:30.

Seara, de la ora 18:00, va avea loc o întâlnire-dezbatere dedicată preoților și preoteselor, deschisă însă și tuturor celor interesați, cu tema „Viețuirea creștină între afirmarea sinelui și omul dinlăuntru”, susținută de același părinte profesor Constantin Coman.

În cadrul evenimentului va fi prezentată și cartea lui Georgios Mandzaridis, Morala Creștină, apărută la Editura Bizantină, București, în 2024.

Programul integral:

VINERI 7 noiembrie 2025

17:30 – 18:30 Vecernia praznicului Sfinților Arhangheli. (Catedrala Sfinții Arhangheli, 9 B rue Jean de Beauvais, 75005 Paris)

20:30 – 22: 00 Concert 3 Tenori ieșeni la Paris – Andrei Apreotesei, Andrei Fermeșanu și Florin Guzgă, împreună cu Orchestra Metropolitană Iași, dirijor Daniel Jinga. (Biserica Saint-Étienne-du-Mont, 75005 Paris)

SÂMBĂTĂ 8 noiembrie 2025 (Praznicul Sfinților Arhangheli)

(Catedrala Sfinții Arhangheli, 9 B rue Jean de Beauvais, 75005 Paris)

08:30 – 12:30 Utrenia și Sfânta Liturghie arhierească

15:30 – 16:00 Vernisajul expoziției Centenarul nașterii pictorului Paul Gherasim (1925–2025)

16:00 – 18:00 Conferință pentru tineri A iubi în adevăr: libertate, responsabilitate și dar de sine

(Pr. Prof. Constantin Coman)

18:00 – 19:00 Vecernia

DUMINICĂ 9 noiembrie 2025 (Praznicul Sfântului Nectarie)

(Catedrala Sfinții Arhangheli, 9 B rue Jean de Beauvais, 75005 Paris)

08:30 – 12:30 Utrenia și Sfânta Liturghie

18:00 – 20:00 Întâlnire–dezbatere dedicată preoților și preoteselor (dar deschisă tuturor celor care doresc să participe): Viețuirea creștină între afirmarea sinelui și omului dinlăuntru

(Pr. Prof. Constantin Coman)

Prezentare de carte: Georgios Mandzaridis, Morala Creștină, Ed. Bizantină, București, 2024

Foto credit: Ziarul Lumina

