Catedrala din Saint-Hubert, Canada, a găzduit o ediție aniversară a turneului de șah pentru tineri

Catedrala Episcopală „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” și „Sfinții Mucenici Epictet și Astion” din Saint-Hubert, Québec, Canada, a găzduit sâmbătă o ediție aniversară – a cincea – a turneului de șah organizat sub patronajul sfântului ei ocrotitor.

Evenimentul a reunit 64 de tineri cu vârste între 6 și 18 ani din zona Montreal, Ottawa, Laval și Gatineau și a fost organizat de Episcopia Canadei și de Catedrala Episcopală. Pentru prima dată în istoria turneului, au fost oferite premii în bani.

La gala finală au participat, alături de protos. Maxim Morariu, eclesiarhul Catedralei, părintele Ioan Ceaușu de la Misiunea „Sfântul Dimitrie cel Nou” din Montreal și părinții diaconi Valentin Boțu și Marius Constantin Popa de la Catedrală.

„Mulțumim lui Dumnezeu pentru binecuvântările revărsate asupra acestei comunități, între care, la loc de cinste se numără și turneul de șah! În acest an, toate parohiile din zona Montrealului, Ottawa și Gatineau au trimis tineri valoroși, fapt care s-a văzut în calitatea evenimentului”, a declarat protos. Maxim Morariu.

„E o bucurie să vezi atâția tineri adunați într-o biserică unde, pe lângă rugăciune, se delectează cu un sport atât de nobil.”

Părintele protosinghel i-a mulțumit Preasfințitului Părinte Ioan Casian, Episcopul Canadei, care a susținut încă de la început inițiativa, organizatorului principal, Cezar Vitencu, și partenerilor – Nașul TV și Asociația Românilor din Monteregie.

„Invitații copiilor români au apreciat atmosfera prietenoasă, iar noi ne bucurăm să vedem cum interesul pentru șah crește cu fiecare ediție”, a declarat Cezar Vitencu, organizatorul principal al evenimentului.

El a anunțat că participanții s-au bucurat de trofee, medalii, diplome, gustări, premii speciale și premii în bani – peste 3000 dolari canadieni.

Turneul de șah dedicat Sfântului Mare Mucenic Gheorghe este prima inițiativă de acest fel din spațiul diasporei ortodoxe românești. El se desfășoară anual, fiind susținut de comunitate și diferiți donatori.

Catedrala are propriul club de șah, „Cavalerii Sfântului Mare Mucenic Gheorghe”, care se reunește o dată la două săptămâni.

Foto credit: Episcopia Canadei