O biserică din Timiș a fost distrusă de un incendiu: Parohia face apel la sprijin pentru reconstrucție

Biserica de lemn din localitatea Săcălaz, județul Timiș, a fost distrusă complet în urma unui incendiu care a izbucnit marți. Parohia „Adormirea Maicii Domnului” face apel la sprijin pentru reconstrucție.

Cauza probabilă a incendiului a fost un scurtcircuit produs la un cablu electric defect sau neizolat corespunzător.

Deși echipajele de intervenție au reușit să stingă incendiul în aproximativ 30 de minute de la sosire, lăcașul de cult a fost distrus în totalitate.

Parohia din Săcălaz a anunțat că, în ciuda pagubelor materiale majore, nu au existat victime. Reprezentanții parohiei au mulțumit pompierilor, autorităților și voluntarilor pentru sprijinul acordat în momentele dificile.

Într-un comunicat transmis de parohie, comunitatea face apel la solidaritate: „Biserica nu este doar o clădire, ci inima comunității noastre. De aceea, ne adresăm tuturor celor care doresc și pot să sprijine eforturile de reconstrucție și igienizare a locului sfânt, mai ales că ne aflăm în pragul sărbătorii Învierii Domnului”.

Pentru a sprijini demersul, cei interesați pot găsi informații despre modalitățile de ajutor pe pagina oficială a parohiei.

Foto credit: Parohia Ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului” Săcălaz