Biserica Palatului Cotroceni și-a sărbătorit hramul – 2025 | FOTO

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, a oficiat marți, 7 octombrie 2025, Sfânta Liturghie la Biserica Palatului Cotroceni, cu hramul „Sfinții Mari Mucenici Serghie și Vah”.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu

 

