O biserică din județul Iași a inițiat o campanie de strângere de fonduri pentru restaurarea Sfintei Mese

Biserica „Nașterea Maicii Domnului” din Șendreni, județul Iași, are nevoie de sprijin pentru a restaura Sfânta Masă spațiul central al altarului unde se săvârșește Sfânta Liturghie. Pentru a susține această lucrare, Parohia Șendreni, în parteneriat cu platforma Fiideajutor.ro, a lansat campania „500 de ctitori pentru Sfânta Masă”.

Înainte de construirea bisericii din sat, locuitorii din Șendreni mergeau aproximativ trei kilometri pe jos până în Frăsuleni pentru a participa la slujbe. Dorința de a avea un lăcaș de cult propriu a determinat comunitatea să facă eforturi considerabile pentru ridicarea bisericii.

Oamenii au contribuit după puterile lor, adunând bani din vânzarea produselor agricole și din munca zilnică. Biserica a fost sfințită la 1 octombrie 2005.

Deși construcția a fost finalizată și sfințită, anumite lucrări au rămas neîncheiate. Până în prezent, Sfânta Masă și pardoseala sunt din ciment, din cauza lipsei resurselor financiare la momentul respectiv.

Împlinirea unui vis

Potrivit părintelui paroh Mădălin Gîlcă, inițiativa actuală urmărește finalizarea lucrărilor începute de generațiile anterioare și reprezintă un gest de continuitate și recunoștință față de eforturile acestora.

„Prin proiectul 500 de ctitori pentru Sfânta Masă, dorim să împlinim ceea ce părinții, bunicii și străbunicii noștri au început cu atâta dragoste și jertfă. Este mai mult decât o lucrare materială. Este o reparație morală. Este un semn de recunoștință față de generațiile care au pus temelia credinței în satul nostru”, a menționat părintele Mădălin Gîlcă.

Donatorii care vor oferi minim 100 de lei, vor fi înscriși pe un pomelnic special, care va fi așezat în piciorul Sfintei Mese la momentul sfințirii.

Fiecare ctitor va primi o ramă cu mesaj duhovnicesc – o fereastră de rugăciune care poate aduce lumină în propria casă sau poate deveni dar ales pentru cei dragi.

Sunt disponibile trei modele: „Rugăciune către Maica Domnului”, „Rugăciunea inimii” și „Toate le pot”.

Foto credit: Parohia „Nașterea Maicii Domnului” Șendreni

