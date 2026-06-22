Dâmbovița: Biserica ctitorită de Sfântul Constantin Brâncoveanu la Doicești va fi restaurată cu fonduri europene

Biserica „Nașterea Maicii Domnului” din Doicești, județul Dâmbovița, ctitorie a Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu, va fi restaurată printr-un amplu proiect finanțat din fonduri europene.

Contractul de finanțare a fost semnat vineri la Reședința Eparhială din Târgoviște în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, a reprezentanților Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, a conducerii Consiliului Județean Dâmbovița, a autorităților locale și a părintelui paroh Viorel Cioroba.

Potrivit Primăriei Doicești, lăcașul de cult impresionează prin arhitectura sa specifică epocii brâncovenești. Pridvorul este susținut de coloane torsionate din piatră, bogat ornamentate cu motive florale, iar arcadele trilobate completează eleganța ansamblului. Fațadele sunt împărțite în două registre printr-un brâu decorativ din cărămidă, iar pictura exterioară, păstrată parțial, este considerată una dintre cele mai valoroase realizări artistice ale perioadei brâncovenești.

În interior se păstrează pictura originală în frescă din vremea Sfântului Constantin Brâncoveanu. Un element deosebit îl reprezintă tabloul votiv al familiei voievodului, în care sunt reprezentați domnitorul, alături de Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu și cei unsprezece copii ai lor. Tot aici se regăsesc portretele părinților voievodului, precum și reprezentări ale lui Preda Brâncoveanu și Matei Basarab.

Proiectul „Protecția, conservarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural al monumentului istoric de importanță națională Biserica Nașterea Maicii Domnului din Comuna Doicești, județul Dâmbovița” este în valoare de aproximativ 4,8 milioane de euro și face parte din Programul Regional Sud Muntenia 2021-2027.

Foto credit: Primăria Doicești