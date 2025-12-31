Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

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Mesajul Patriarhului României cu prilejul Anului Nou 2026 și Sărbătorii Botezului Domnului | VIDEO

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis un mesaj video cu ocazia Anului Nou 2026 și al Sărbătorii Botezului Domnului.

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Programul liturgic al sărbătorii Botezului Domnului la Catedrala Patriarhală

Evenimentele liturgice de la Catedrala Patriarhală Sfinții Împărați Constantin și Elena de pe Colina Patriarhiei, prilejuite de sărbătoarea Botezului Domnului din data de 6 ianuarie 2026, se vor desfășura conform programului.

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Anul 2025 alături de Patriarhul României: Evenimente și mesaje memorabile

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel este liderul creștinilor ortodocși români din țară și din diaspora, astfel că evenimentele la care participă și mesajele pe care le transmite se bucură de un interes și impact firesc în Biserică și societate.

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Parohia „Sfântul Ștefan”- Călărași din București a primit un fragment din moaștele ocrotitorului său

Parohia „Sfântul Ștefan” – Călărași din București a primit, sâmbătă, un fragment din moaștele ocrotitorului său, spre binecuvântarea credincioșilor.

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La Mănăstirea Antim a fost amenajată chilia memorială a Sf. Sofian

La Mănăstirea Antim din Capitală a fost amenajată o chilie memorială în cinstea Sfântului Cuvios Sofian. Aceasta este deschisă publicului și poate fi vizitată.

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