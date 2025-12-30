Mesajul Patriarhului României cu prilejul Anului Nou 2026 și Sărbătorii Botezului Domnului | VIDEO

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis un mesaj video cu ocazia Anului Nou 2026 și al Sărbătorii Botezului Domnului.

„Cu prilejul Anului Nou 2026 și al Sfintei Sărbători a Botezului Domnului, vă adresăm tuturor doriri de sănătate și fericire, pace și bucurie dimpreună cu tradiționalul salut: La mulți ani!”, a spus Patriarhul României.

Anul 2026 a fost declarat de Biserica Ortodoxă Română drept Anul omagial al pastorației familiei creștine și Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame).

Programul liturgic al celebrării Botezului Domnului la Catedrala Patriarhală din București poate fi consultat aici.

Foto credit: Luigi Ivanciu / Ziarul Lumina

